地方 地方焦點

台灣vivo提撥獲利20%支持公益　攜手遠傳捐助南投縣社會救濟專戶

▲遠傳再度攜手vivo赴南投捐款傳愛。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲遠傳再度攜手vivo赴南投捐款傳愛。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

遠傳電信與⼿機廠商vivo台灣分公司繼7月捐款10萬元後，日前再度捐贈10萬元予南投縣政府；副縣長王瑞德表示，專款將會⽤於該縣弱勢⺠眾經濟救助之所需，期盼這份善舉能喚起社會各界熱烈響應，用行動一起來關懷弱勢家庭。

王瑞德於3日接見遠傳電信股份有限公司資深副總經理趙憶南，及vivo台灣分公司總經理陳怡婷等一行人，代表接受捐贈10萬元善款，也頒發感謝狀感謝2家企業善盡企業社會責任、關懷弱勢，為需要幫助的家⼾帶來溫暖與希望。

趙憶南表示，遠傳電信深耕南投，主動回饋弱勢族群，接下來與vivo會善盡企業的社會責任，持續透過物質及非物質的方式，如捐款傳愛、參與更多在地的活動，履行該公司與合作伙伴對南投的承諾；另遠傳也與南投市公所、草屯鎮公所簽署防災協定，加深社會參與。

▲遠傳再度攜手vivo南投傳愛，王副縣長表謝忱。（圖／南投縣政府提供）

陳怡婷表示，今年是vivo創立30週年重要的里程碑，而vivo在台灣成立8週年以來 ，獲得非常多消費者良好的反饋，適逢今年總公司設定KPI，要求台灣vivo獲利需提撥至少20%做為對台灣社會公益的支持及支援，因此在短短數月內再次攜手遠傳赴南投縣政府捐款；vivo及遠傳也思考未來如何將公益活動的範圍做得更廣，除援助資源及金錢，也希望投入人力，讓更多需要幫助民眾感受社會溫暖，成為支持他們堅定向前的力量。

王瑞德指出，遠傳與vivo的捐助將全數挹注「南投縣社會救濟會報」專戶資源，對於無法符合法定救助資格的邊緣戶家庭，依規劃妥運⽤於急難救助、醫療補助等項目；社會及勞動局長林志忠補充，該局每天都會接觸到許多急需協助的個案，這筆捐款不僅能即時提供協助，也象徵社會攜⼿的⼒量，未來將持續扮演好橋梁⾓⾊，把⺠間善⼼轉化為實際⽀持。

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因
中日關係緊張！日本駐華使館急示警
台灣史上首次將發數百萬份民防手冊

關鍵字：

遠傳vivo捐款弱勢

