郭信良促長照3.0到位　安南增C級據點試辦夜間臨時床位彌補照護缺口

▲ 郭信良於市政總質詢提出安南長照3.0落實建議，主張增設C級據點並試辦夜間臨時床位。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台灣長照3.0自2025年9月分階段上路後，資源配置與跨域整合成為地方政府與基層居民關注重點，市議員郭信良於17日於市政總質詢提出多項建言，針對安南區高齡化與公共運輸較弱的現況，他建議市府加強外籍看護管理、導入AI智慧輔具整合跨行政區B級資源、增設C級巷弄據點並試辦夜間臨時住宿床位，以解決安南「夜間照護缺口」。

郭信良表示，長照3.0在擴大服務與放寬外籍看護使用社區式服務等面向，給予許多基層家庭實際幫助，卻也帶來管理挑戰。他指出，安南區雖設有安南醫院A級中心與日間照顧站，但仍屬初步覆蓋；地區幅員廣、公共運輸不足，加上外籍看護失聯問題頻傳，若無妥善管理與快速介入，難以確保服務品質與安全。郭信良要求勞工局提供近五年各區外籍看護失聯資料，並要求衛生局建立外籍看護失聯後的即時介入機制，避免長照家庭陷入無人照護風險。

在資源整合方面，郭信良指出，長照3.0的B級資源（社區整合型服務中心）應作為「長照專賣店」，串連居家服務、日照、專業服務、交通接送、輔具與喘息等。他建議市府在安南與周邊行政區推動跨區結合，特別針對鹽水溪沿岸與南科特區等交通不便地帶，導入遠距監測與AI智慧輔具，提高服務可及性，並擴大接送服務範圍至工業園區，讓B級資源共享，減少「有服務卻到不了」的窘況。

郭信良也強調C級據點（巷弄長照站）在預防失能、促進在地照護上的重要性，建議盤點海尾寮、安中路等中心地帶閒置空間，增設2至3處C級據點，專注獨居及亞健康長者需求；並試辦臨時住宿床位，作為夜間喘息與臨時安置機制，解決夜間照護人力稀缺或突發無法返家的情形，降低長照家庭的急迫壓力。針對長照推動的執行與檢核，郭信良建議衛生局採問題導向的在地評估模式，每半年主導實地訪調，優先排查身心障礙者申請流程的障礙，確保申請與服務之間的銜接更具彈性，不讓長照政策成為「有名無實」的制度性負擔。

在另一路線的跨域建言中，郭信良提出將丹娜絲風災後拆除建物產出的土石磚瓦破碎再利用於農漁業道路的構想。市府目前暫置後壁烏樹林營區的廢棄物量已達約28萬噸，國防部要求明年5月前收回土地，時間緊迫。郭信良指出，先前曾有研議破碎後用於公共工程的方案卻未後續落實，他擔心屆時市府將面臨龐大遷置費用與再堆置問題。故建議市府檢視開放破碎後磚石於農漁業道路使用的可行性，並訂定審查標準與用量限制，讓農漁民得以改善常年泥濘或坑洞的出入道路，同時降低廢棄物處理壓力，達成資源再利用與照顧偏鄉交通的雙贏。



郭信良呼籲市府相關局處能跨局室協調，針對以上建議盡速研議可行方案並對外說明時程，避免政策落差造成基層民眾期待落空。他強調，長照與復原工作若能兼顧技術整合與在地實務，將能實質提升安南及周邊地區長者的生活品質與城鄉復原力。