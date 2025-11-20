　
地方 地方焦點

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆20日正式亮相。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆於今（20）日正式亮相，發表會在最高檢貴陽講堂登場，法務部保護司司長洪信旭、PChome董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴等貴賓皆到場參與，並共同為巨型「小王子公仔」揭幕。

▲最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆20日正式亮相。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆20日正式亮相。（圖／最高檢察署提供）

今年桌曆以「神人探案」為主題，編輯團隊歷時一年籌備，融合推理文學與司法實務，從英國福爾摩斯到杜斯妥也夫斯基，將12組經典推理故事與法律概念交織，再搭配每月插畫與故事摘要，呈現司法人員辦案時的推理、證據判斷與程序倫理。官方同步推出「神探」微電影，由阿紫檢察官與台灣紫斑蝶作為主角，帶領觀眾在十二個「不可能任務」中理解司法價值，深受現場好評。

▲最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆20日正式亮相。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆20日正式亮相。（圖／最高檢察署提供）

洪信旭司長表示，最高檢以創意方式將法治教育轉化為全民可親近的解謎旅程，讓司法不再冰冷。犯罪作家既晴也指出，桌曆與微電影成功將法律思維帶入一般民眾日常，讓法治教育更具親和力。

PChome董事長詹宏志分享到，真實世界的司法人員面對的壓力與阻礙，往往比推理小說中的神探更巨大，因此更需要專業與堅持。他也舉例，桌曆三月介紹的推理小說《紅拇指印》，曾啟發真實的刑事鑑識發展，顯示推理文學與司法實務互相啟迪。

最高檢檢察總長邢泰釗指出，華文社會長期缺乏具國際影響力的犯罪推理作品，臺灣具備創作條件，應逐步建立本土司法美學。最高檢即將出版的《臺灣法學方法論精粹》與公益桌曆，正是為本土法學資料庫奠基的重要一步。
去年的《2025 法律 童話 物語》桌曆在MOMO購物網登上暢銷榜首，今年《2026神探 Impossible Mission》預購已突破3,000本，全國通路同步販售，每本公益價200元，收入全數納入國庫。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最高檢察署推出 2025 年度《法律 童話 物語》公益桌曆，以12則經典童話融入環境、正義、科技、家庭等多元法律議題，並結合馬祖藍眼淚、中央山脈、屏東大社部落、九份等地景特色，充滿創意與巧思。桌曆推出後大受歡迎，6000本全數售罄。最高檢更將內容動畫化，打造全新微電影，由阿紫檢察官帶領觀眾以輕鬆方式走進法律世界，並在全國檢察機關、社群平台與校園同步推廣。

