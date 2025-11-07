　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

深化廉政教育！海巡北部分署推法治宣導　強化法紀與防詐意識

▲海巡北部分署推法治宣導 強化法紀與防詐意識。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防詐、防弊又防洩密，海巡北部分署打造廉潔文化。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為落實廉政教育與強化同仁法紀觀念，海巡署北部分署積極推動「清淨藍海‧廉能海巡」系列宣導，今（7日）於第八岸巡隊會議室舉辦，結合法治教育、防詐意識與財務風險管理等多元主題，透過專業講座與影音教材，協助基層同仁提升法治素養與風險辨識能力，打造廉潔自律、誠信守法的公務文化。

活動特邀茗森法律事務所許育誠律師主講，針對「海巡署常見違法案例、遠離五大陷阱廉政指引、財務風險案例、國安洩密、消費者債務清理條例簡介」及「陸海空軍懲罰法修正」等六大主題進行解析，並提供現場法律諮詢服務；另邀請新竹市警察局刑事警察大隊郭韋廷組長，宣導最新詐騙手法及165反詐騙諮詢專線。海巡署政風室張友寧主任亦親臨現場指導，本次共有122位同仁參與。

▲海巡北部分署推法治宣導 強化法紀與防詐意識。（圖／記者郭世賢翻攝）

為提升宣導成效，課程結束後播放由海洋委員會與海巡署製作的卡通短片《神鬼當鋪－公務機密篇》，以及與世新大學跨域合作拍攝的微電影《不悔》，以生動活潑的形式深化保密防諜觀念，並鼓勵同仁勇於檢舉洩密不法行為。活動最後，針對今年7月22日正式施行的《公益揭弊者保護法》進行重點說明，為全場活動畫下圓滿句點。

海巡署北部分署表示，近年不法分子常以金錢、詐術或美色誘惑人員，企圖蒐集機關內部機敏資料；亦有同仁因不熟悉法令或防詐觀念不足而誤觸法網或遭受詐騙。為防範此類風險，北部分署今年已於蘇澳、頭城、福隆、基隆、金山、淡水、竹圍及新竹等地共辦理12場法治教育宣導活動，累計宣教人數達500人次。未來將持續深化法治教育、推動案例分享並提供法律諮詢服務，協助同仁即時解決債務與法律問題，營造廉潔友善的職場環境，維護機關廉能形象。

▲海巡北部分署推法治宣導 強化法紀與防詐意識。（圖／記者郭世賢翻攝）

