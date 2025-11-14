　
社會 社會焦點 保障人權

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

▲「司法之秤」進駐最高檢。（圖／最高檢提供）

▲「司法之秤」進駐最高檢。（圖／最高檢提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署13日上午在一樓大廳舉行「司法之秤」揭幕儀式，象徵司法精神與臺灣工藝結合的新章啟動。法務部政務次長徐錫祥、保護司與法制司主管、臺灣高檢署及多家公益基金會代表皆到場出席，與更生保護會共同見證這件帶有深厚意義的藝術作品正式進駐最高檢。

▲「司法之秤」進駐最高檢。（圖／最高檢提供）

▲「司法之秤」進駐最高檢。（圖／最高檢提供）

「司法之秤」由更生保護會臺北分會於2017年推動，邀請國寶級銅雕大師吳宗霖指導臺北監獄銅雕班學員共同創作，以更生者的雙手敲打出融合藝術與法治的作品。為慶祝更保總會成立80週年，元大文教基金會、台新銀行與如是社福公益信託共同捐贈該作品，並在張斗輝董事長協助下永久典藏於最高檢。

▲「司法之秤」進駐最高檢。（圖／最高檢提供）

作品中的秤軸象徵法律的中正，秤盤化作銅鑼寓意「金石之聲、正心養氣」，結合臺灣傳統技藝與司法價值，呈現「法、理、情」三者並重的核心理念。秤座並鐫刻「公平」「效率」拉丁文，提醒司法須兼具正義與時效。

儀式中，多位與會貴賓談到「司法之秤」背後的精神。徐錫祥次長表示，更生保護會80年來陪伴許多迷途者重新站起，體現鄭銘謙部長倡議的「柔性司法」——讓法律既有力度也有溫度。張斗輝董事長則說，作品凝聚司法、藝術與企業的力量，希望持續成為啟發社會的正能量。

國寶大師吳宗霖多年在監獄教導學員雕刻，協助更生人習得一技之長。更保臺北分會多位主管也分享，看見作品完成、展出，是對更生教育最溫暖的肯定。

邢泰釗總長表示：「今天大家共同見證更保作品『司法之秤』揭幕，以此紀念更生保護會成立80週年。『司法之秤』的誕生，真是人生奇幻之旅又一章，這是許多因緣的俱足，才有這項奇蹟的誕生，感謝上蒼，也感謝在座許多貴賓的努力。我們希望藉由這項作品，能夠持續的建構臺灣本土的司法內涵與美學。

最高檢表示，除了查察選舉、掃黑肅貪及重大國安案件等本務工作，更積極推動柔性司法與法治教育，包括反賄選公益桌曆、法律童話桌曆及正氣系列微電影等，希望以多元方式讓司法走進民眾生活。「司法之秤」的進駐，象徵司法美學與社會關懷再向前一步。

80歲母悶殺癱瘓兒！法官動容「求總統赦免」　她悲嘆沒資格

80歲母悶殺癱瘓兒！法官動容「求總統赦免」　她悲嘆沒資格

八旬劉婦因年老重病，擔心不能繼續照顧癱瘓兒子故將其悶死被判2年半，合議庭建請總統特赦，總統府昨（11月13日）表示，將待司法程序完成後才會介入此案。劉婦的辯護律師杜俊謙表示，想要特赦可能也需要劉婦戰勝自己的心魔，因為劉婦一直覺得自己品格不夠高尚，沒有資格被特赦，令人十分痛心。

80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

太子集團狂詐45億！被告25人「76%交保」　不敗教主1句酸爆

太子集團狂詐45億！被告25人「76%交保」　不敗教主1句酸爆

玲廊滿藝Ｘ尊彩藝術中心「三人聯展」　

玲廊滿藝Ｘ尊彩藝術中心「三人聯展」　

爆乳特助「15萬交保」燦笑離開！他嘆：社會觀感很差

爆乳特助「15萬交保」燦笑離開！他嘆：社會觀感很差

