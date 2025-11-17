最高檢6千本法律公益桌曆秒殺　阿紫檢察官說故事穿越童話

▲最高檢察署推出2025年度《法律 童話 物語》公益桌曆。（圖／最高檢提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署推出2025年度《法律 童話 物語》公益桌曆，以12則經典童話融入環境、正義、科技、家庭等多元法律議題，並結合馬祖藍眼淚、中央山脈、屏東大社部落、九份等地景特色，充滿創意與巧思。桌曆推出後大受歡迎，6000本全數售罄。最高檢更將內容動畫化，打造全新微電影，由阿紫檢察官帶領觀眾以輕鬆方式走進法律世界，並在全國檢察機關、社群平台與校園同步推廣。

最高檢察署今年推出的《法律 童話 物語》公益桌曆，以耳熟能詳的《小王子》、《白雪公主》、《愛麗絲夢遊仙境》、《威尼斯商人》、《銀河鐵道之夜》、《皮諾丘奇幻人生》等十二部世界經典故事為主題，巧妙結合法律概念，展現法律在環境、契約、科技、文化、家庭與正義等面向的深刻意義。桌曆更融入馬祖藍眼淚、高雄愛河、花蓮月洞、台中國家漫畫博物館、屏東大社部落、台北 101、九份山城等台灣特色地景，創意十足，推出後迅速引發民眾搶購，6 千本全數售罄。

為讓更多人以輕鬆方式了解法律，最高檢更以動畫方式拍攝全新微電影，由阿紫檢察官擔任故事引路人，帶領觀眾穿越十二篇童話世界。影片以故事寓意呈現法律精神，包括契約誠信、科技倫理、家庭保護、兒少安全、文化多元與社會秩序等議題，讓法律不再艱澀，而是貼近生活的智慧指南。

該部微電影即日起提供全國檢察機關用於法律宣導，也將在 YouTube「最高檢察署」官方帳號、社群平台與全台校園陸續推廣，期望讓法律教育深入更多家庭與學子心中，打造全民都能接觸的法律學習素材。

最高檢表示，《法律 童話 物語》是國內史上首部以童話結合法律精神創作的動畫微電影，製作歷時一年，期間多次試映並蒐集國內外意見。德國巴伐利亞邦班堡高等檢察署檢察長 Wolfgang Gründler 觀賞後盛讚不已，並表示希望將此創新的法律教育模式帶回德國推廣。