15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，21日遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

藝人閃兵案在3度搜索行動下，新北地檢署已拘提15名涉案藝人到案，數量之多引發社會輿論撻伐，最高檢察署今(24日)指出，已函請各檢察機關於偵辦「閃兵」案件時，對於破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦。

高檢署表示，兵役制度公平落實是凝聚民心士氣的重要指標，也是國防安全的保障，國內外皆然，然而，少數社會知名人士充分享受社會資源，卻以不正當手段逃避兵役，嚴重破壞兵役制度公平性，影響民心士氣至鉅，已函請各檢察機關於偵辦「閃兵」案件時，對於破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦，以維兵役制度公平性。

▲坤達因出國拍攝，22日緊急搭機返台被拘提。（圖／記者陳以昇攝）



事實上，以不正當手段變更體位方式逃避兵役者，受刑事追訴的被告僅冰山一角，根據統計，依98年起至114年9月止之統計資料，涉犯「閃兵」案件之被告共計2,198人，其中1,670人經檢察官提起公訴，另528人獲緩起訴處分。

最高檢察署法學研究中心分析前開統計資料，就「閃兵」案件，役男滯留境外占最大宗（計1,012人），依序為無故不接受徵兵檢查（計437人）、接受徵集令卻無故逾入營期限5日（計417人）等。至於以不正當手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明、行賄醫師或以其他不正方法變更體位，以達免役目的之役男，累計16年來僅48人被查出並移送法辦，其他未被查出者不知凡幾。

▲閃兵案與所有妨害兵役案件之占比統計。（圖／最高檢提供，下同）



98年迄今，涉犯「閃兵」案件而被起訴之被告共1,670人，僅113年及114年各有1件判處1年以上，但未逾2年，其他1,668人之宣告刑均在6月以下。換言之，以不正當手段逃避兵役入監服刑者僅千分之1，可見目前法院對於此類案件之量刑過輕。

據資料顯示，112年5月30日役男體位區分標準修訂後之免役率高達16%，修訂前之111年免役率更達25％，若資料屬實，兵役制度顯然存有嚴重缺失與漏洞，亟需重新檢討與整頓。最高檢察署法學研究中心分析，自113年1月1日義務兵役役期恢復為1年起迄今，「閃兵」案件每年平均件數已從103至112年間之平均105.1件增加為133.33件，顯示整體「閃兵」案件有增加趨勢。

為遏止此一逃避兵役嚴重影響民心士氣的情形一再發生，最高檢察署強烈建議：主管機關應通盤檢討並強化兵役法第32條以下之「徵兵處理」機制，核實兵役體位的認定，並提高法定刑度為7年以下有期徒刑，使其不得易科罰金，填補制度漏洞，讓心存僥倖之役男徹底斷念，杜絕不法逃避兵役之管道。