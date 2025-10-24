　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，21日遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

藝人閃兵案在3度搜索行動下，新北地檢署已拘提15名涉案藝人到案，數量之多引發社會輿論撻伐，最高檢察署今(24日)指出，已函請各檢察機關於偵辦「閃兵」案件時，對於破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦。

高檢署表示，兵役制度公平落實是凝聚民心士氣的重要指標，也是國防安全的保障，國內外皆然，然而，少數社會知名人士充分享受社會資源，卻以不正當手段逃避兵役，嚴重破壞兵役制度公平性，影響民心士氣至鉅，已函請各檢察機關於偵辦「閃兵」案件時，對於破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦，以維兵役制度公平性。

▲▼坤達閃兵交保，雙手合十道歉。（圖／記者陳以昇攝）

▲坤達因出國拍攝，22日緊急搭機返台被拘提。（圖／記者陳以昇攝）

事實上，以不正當手段變更體位方式逃避兵役者，受刑事追訴的被告僅冰山一角，根據統計，依98年起至114年9月止之統計資料，涉犯「閃兵」案件之被告共計2,198人，其中1,670人經檢察官提起公訴，另528人獲緩起訴處分。

最高檢察署法學研究中心分析前開統計資料，就「閃兵」案件，役男滯留境外占最大宗（計1,012人），依序為無故不接受徵兵檢查（計437人）、接受徵集令卻無故逾入營期限5日（計417人）等。至於以不正當手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明、行賄醫師或以其他不正方法變更體位，以達免役目的之役男，累計16年來僅48人被查出並移送法辦，其他未被查出者不知凡幾。

▲▼ 藝人閃兵案頻爆，最高檢。（圖／最高檢提供，下同）

▲閃兵案與所有妨害兵役案件之占比統計。（圖／最高檢提供，下同）

98年迄今，涉犯「閃兵」案件而被起訴之被告共1,670人，僅113年及114年各有1件判處1年以上，但未逾2年，其他1,668人之宣告刑均在6月以下。換言之，以不正當手段逃避兵役入監服刑者僅千分之1，可見目前法院對於此類案件之量刑過輕。

據資料顯示，112年5月30日役男體位區分標準修訂後之免役率高達16%，修訂前之111年免役率更達25％，若資料屬實，兵役制度顯然存有嚴重缺失與漏洞，亟需重新檢討與整頓。最高檢察署法學研究中心分析，自113年1月1日義務兵役役期恢復為1年起迄今，「閃兵」案件每年平均件數已從103至112年間之平均105.1件增加為133.33件，顯示整體「閃兵」案件有增加趨勢。

為遏止此一逃避兵役嚴重影響民心士氣的情形一再發生，最高檢察署強烈建議：主管機關應通盤檢討並強化兵役法第32條以下之「徵兵處理」機制，核實兵役體位的認定，並提高法定刑度為7年以下有期徒刑，使其不得易科罰金，填補制度漏洞，讓心存僥倖之役男徹底斷念，杜絕不法逃避兵役之管道。

▲▼ 藝人閃兵案頻爆，最高檢。（圖／最高檢提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄炸物店被Lisa翻牌爆紅！　緊急取消店休
快訊／15藝人閃兵連環爆！　最高檢出手
快訊／鄭麗文公布第二波人事！蕭旭岑任副主席　吳宗憲接文傳會
Sandy搭機出包！　所有乘客都在等她
怕沒有爌肉飯可吃！　排隊名店現人龍
被司機打到鼻樑骨裂！高中生姑姑：遇到一樣的事，一樣會挺身而出
快訊／28頭豬完整流向曝光！　全賣給散客
台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

怕吃不到！饕客衝彰化搶吃肉圓、爌肉飯　排隊名店現人龍

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

驚悚畫面曝！貨車打滑猛撞分隔島　害女騎士全身骨折送醫

賣門號害3人遭盜刷　台北男賺150元代價要關2個月

不爽老爸碎唸拿刀猛砍頭臉...還狂咬4警　桃園逆子下場慘曝

嘉義中埔台18線死亡車禍！70歲女騎士遭撞重傷　送醫搶救不治

台東自主延長禁運！防堵非洲豬瘟　11／26前禁止外縣市豬隻進入

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

怕吃不到！饕客衝彰化搶吃肉圓、爌肉飯　排隊名店現人龍

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

台中爆非洲豬瘟！盧秀燕現身駁神隱：我是中市府第一個受訪的

驚悚畫面曝！貨車打滑猛撞分隔島　害女騎士全身骨折送醫

賣門號害3人遭盜刷　台北男賺150元代價要關2個月

不爽老爸碎唸拿刀猛砍頭臉...還狂咬4警　桃園逆子下場慘曝

嘉義中埔台18線死亡車禍！70歲女騎士遭撞重傷　送醫搶救不治

台東自主延長禁運！防堵非洲豬瘟　11／26前禁止外縣市豬隻進入

離奇竊案！公共區「水龍頭被偷了」留下蓮蓬頭　網傻：太離譜　

台灣木工歌手陳思瑋勇奪冠軍　福建泉州比賽第一名淚謝白冰冰

陸從嚴整治官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

限動大啖西多士！高雄炸物店家被Lisa翻牌爆紅　取消店休加班營業

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

豬隻禁運禁宰恐15天　專家曝關鍵時間：追回豬肉「理論上安全」

國台辦設臉書粉專被灌爆洗版　王定宇：鼓勵中國多聽外界真的聲音

亮珠寶／當紅帕拉伊巴碧璽、重量級祖母綠來了　DAMIANI亮3億珍寶

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

台中未來全面禁止廚餘餵豬？盧秀燕：與中央同步思考中

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

女子停車場塞錢　被抓包竟扯：主管要來拿

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻葬身火海

台中商辦大樓男墜22樓慘死

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

即／27歲女11樓墜落社區中庭　全身重創送醫不治

即／嘉義某大學驚傳意外　大一新生4F墜落

更多熱門

相關新聞

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

修杰楷閃兵「賈靜雯露面吐近況」　真實心境曝光

新北檢警發動第三波搜索，21日發現有多名藝人找專門集團閃兵，包含修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉，5人遭拘提後全數認罪，消息曝光後掀起外界關注。其中，修杰楷的老婆賈靜雯除了透過經紀公司回應此事，今（23）日也在小紅書更新近況。

坤達閃兵昔「體驗一日檢察官」　6年前《木曜》片段被挖

坤達閃兵昔「體驗一日檢察官」　6年前《木曜》片段被挖

南韓藝人逃兵=社死！他慘被禁止入境韓國

南韓藝人逃兵=社死！他慘被禁止入境韓國

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

台灣藝人逃兵形象重挫？PTT搖頭「躲一下就好」

台灣藝人逃兵形象重挫？PTT搖頭「躲一下就好」

關鍵字：

閃兵藝人最高檢

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

賭博案又多1人！NBA急發聲明

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

黑道大哥監獄被抓包私會辣妹「攝護腺保養」

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面