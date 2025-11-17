　
今晚來看戲吧！臺北市歌仔戲觀摩匯演　14天免費好戲2地輪番登場

▲▼ 歌仔戲,臺北活動,免費,藝文,演出,文化,傳承,親子,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲在大龍峒保安宮的夜色下，明華園日團於11月14日晚間演出「臺北市114年歌仔戲觀摩匯演」的第一場戲《馬車伕與大捕快》，鑼鼓與唱腔交織出緊湊橋段，觀眾彷彿跟著馬車伕闖進公堂，現場笑聲與掌聲不斷。（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近年來，歌仔戲不再只是長輩的共同回憶，許多年輕人與親子家庭也開始重新走入戲棚下，領略這項最具臺灣味的傳統戲曲！從角色身段到鑼鼓節奏，濃厚的廟埕氛圍與演員充滿情感的唱腔，讓許多第一次接觸的觀眾直呼驚喜。今年11月，臺北市再度帶來難得的文化饗宴，精選兩處城市地標連續14天免費演出，邀請大小朋友一同在夜色中感受最迷人的歌仔戲風華。

由臺北市藝文推廣處主辦的「臺北市114年歌仔戲觀摩匯演」，於11月14日晚間在大龍峒保安宮庭園廣場熱鬧揭開序幕，並由藝文推廣處處長詹素貞與明華園日團團長陳勝在共同舉行開鑼儀式。

詹素貞處長於致詞時表示，為保存臺灣傳統戲曲文化，臺北市藝文推廣處每年皆邀請在臺北市立案且極具實力的歌仔戲團隊，共同呈現戶外匯演，讓觀眾能近距離感受戲曲風采，重回昔日廟口看戲的熱鬧場景。

▲▼ 歌仔戲,臺北活動,免費,藝文,演出,文化,傳承,親子,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲▼由臺北市藝文推廣處主辦的「臺北市114年歌仔戲觀摩匯演」熱鬧開場，處長詹素貞與明華園日團團長陳勝在大龍峒保安宮舉行開鑼儀式，邀請民眾重回廟埕看戲的美好時光。

▲▼ 歌仔戲,臺北活動,免費,藝文,演出,文化,傳承,親子,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

今年匯演由明華園日團率先登場，帶來的《馬車伕與大捕快》劇情描述馬車伕包黑陰陰錯陽差被誤認為包青天，在公堂偵辦大案，引發一連串啼笑皆非的精采橋段。

▲▼ 歌仔戲,臺北活動,免費,藝文,演出,文化,傳承,親子,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲打頭陣的第一場《馬車伕與大捕快》，演出現場座無虛席！

「臺北市114年歌仔戲觀摩匯演」自開幕起，陸續將由多個知名劇團接力演出，包括新明光歌劇團、薪傳歌仔戲劇團、羅裕誴歌劇團、星緣戲劇團、飛鳳儀歌劇團、蘭陽戲劇團、唐美雲歌仔戲團青年團、繡花園戲劇團、民安歌劇團、御綺新時代劇坊、小飛霞歌劇團、陳美雲歌劇團及鴻明歌劇團等，連續14天將帶來多元而豐富的劇目，分別於以下地點演出：

11/14（五）～11/20（四）
大龍峒保安宮庭園廣場（臺北市大同區哈密街61號）
每晚19：00開演

11/21（五）～11/27（四）
松山車站南側交4廣場（捷運松山站4號出口）
每晚19：00開演

入場方式：全程免費自由入座

讓傳統成為時尚，邀您一起看戲去！
臺北市藝文推廣處邀請市民走進戶外，在微風吹拂與燈影交錯下欣賞最動人的經典戲曲。無論是懷念兒時「廟埕聽戲」的長輩，或想帶孩子體驗在地文化的家庭，皆適合一同觀賞。

更多節目資訊請洽：
臺北市藝文推廣處大稻埕戲苑／陳小姐 聯絡電話：02-255659101#282
活動訊息：請至臺北市藝文推廣處（網址：http://www.tapo.gov.taipei）「藝文訊息-戲曲推廣」項下查詢或臉書搜尋「大稻埕戲苑」。

11/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

歌仔戲臺北活動免費藝文演出文化傳承親子臺北市藝文推廣處

