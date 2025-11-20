　
政治

4年前安倍晉三PO照挺台灣鳳梨　如今換賴清德挺日本水產

▲▼4年前中國禁止台灣鳳梨，安倍晉三發文力挺台灣鳳梨；如今中國禁止日本水產，換賴清德發午餐照力挺。（圖／賴清德、安倍晉三社群平台）

▲4年前中國禁止台灣鳳梨，安倍晉三發文力挺台灣鳳梨；如今中國禁止日本水產，換賴清德發午餐照力挺。（圖／賴清德、安倍晉三社群平台）

記者陶本和／台北報導

在2021年時，中國以多次檢出介殼蟲為由，暫停輸入台灣的鳳梨；當時，時任日本首相安倍晉三向台灣伸出援手，並發布跟台灣鳳梨的合照。如今，中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，暫停進口日本水產，而總統賴清德也分享自己的午餐，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，也有力挺日本水產的鮮明意味。

回顧2021年2月底，中國大陸海關總署透過「海峽兩岸農產品檢疫合作協議」平台，告知台灣方面，因為台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，因此於同年3月起暫停我方鳳梨輸入。

不過，此舉在國際間，被普遍認為是兩岸政治角力間的政治動作，而時任日本首相安倍晉三，則是透過社群平台，發布自己與台灣鳳梨的合影，並大讚看起來好好吃，以表達對台灣農產品的支持；此外，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在推特曬出在家裡吃台灣鳳梨乾的照片，甚至推文寫道，「身為自由擁護者，享用些台灣鳳梨乾，將軍（checkmate）」，都顯示美日共同挺台的明確態度。

在中國2021年禁止台灣鳳梨輸入之前，台灣鳳梨最大外銷市場確實就是中國，不過在此一風波發生後，台灣政府與業者開始全面拓展國際市場，日本很快在同一年就贏過中國，正式成為台灣鳳梨最大買家，採購額達到約7億元，比2020年大增6.5倍，且至今的每一年採購額都超過7億元。

如今，中國政府因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，暫停進口日本水產。總統賴清德也比照當年安倍晉三，透過社群媒體分享自己的午餐，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝；雖然他在貼文中沒有明確提到是因中國打壓日本水產，也沒有提及力挺日本水產的文字，但其發文表態的意味已經非常鮮明。

11/18 全台詐欺最新數據

賴清德宣示：創15兆元產值、50萬AI就業　建置3座國際級AI實驗室

總統賴清德20日出席「Google 台灣新辦公室開幕」時表示，面對全球AI浪潮，政府要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。他也宣示，目標在2040年前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點，讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

鄭麗文：藍白合作不能再打心中小算盤　不因遊戲規則而鷸蚌相爭

賴清德指中國製AI普遍存在資安風險　「資安即國安」要強化數位韌性

羅唯仁跳槽英特爾　李艷秋曝3疑點：台美政府寫好劇本逼台積電合作

