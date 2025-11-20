高市早苗「台灣有事」嚇中國　比安倍搶先3步！他曝：絕不撤發言

▲矢板明夫認為，日本首相高市早苗「絕對不會」撤回發言。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本首相高市早苗7日針對「台灣有事」國會質詢答辯，引發中國強烈反彈，甚至北京政府呼籲中國民眾避免前往日本。對此，高市早苗親信坦言她「有點說過頭」，但印太戰略智庫執行長矢板明夫卻指出，高市此番言論並非臨時失言，而是事先準備過的戰略性發言，且不可能會撤回。

矢板明夫在政論節目《下班瀚你聊》分析，高市早苗的發言與已故前日本首相安倍晉三的一貫立場相呼應，且更直接。過去，安倍曾在2021年民間論壇表示，「台灣有事等同日本有事」，而高市的說法卻比安倍「跨出了三大步」，尤其是在國會公開發表，且主語更直接指向自衛隊。

矢板明夫認為，高市早苗在眾議院時表示自衛隊可介入台海事態，與安倍晉三以日美安保（美軍為主、自衛隊為輔）為主的說法不同，使中國措手不及。

矢板明夫指出，高市早苗雖在台海議題上強硬，但在其他國際場合表現卻相對柔軟，例如上任後宣布不參加靖國神社秋大祭，並在與南韓總統李在明、中國國家主席習近平會晤時態度謹慎，甚至罕見對南韓國旗敬禮。

矢板明夫認為，高市此舉是策略性平衡，既維持保守派支持，又不完全承襲前首相石破茂的軟弱風格。

針對中國要求撤回言論，矢板明夫認為，高市早苗不太可能接受。觀察目前日本民調，高市作為「第一位女首相」的支持率相當高，短期內不太可能下台。矢板更推測，她可能在明年8月「終戰日」赴靖國神社參拜，以鞏固保守派立場。

矢板明夫強調，高市早苗此番言論展現出對國際局勢的精準判斷與策略性操作，既明確表態支持台灣，又在其他外交場合保持彈性，這種「先硬後軟」的外交手法，讓外界難以預測其下一步動向，也凸顯她在日本政壇的獨特地位與影響力。