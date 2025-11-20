李明璇嗆綠：不投降從不是一個負責任的政府該做　守護人民才是

▲李明璇表示，不投降從來都不是一個負責任的政府該做的。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全民國防手冊經過改版及精修近日開始正式向全國家戶發送，但遭藍營批評6447萬元的總經費是急著消化預算，國民黨前發言人李明璇說，最好笑的在第19頁，「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」遭轟國民黨整天想要投降，卻不敢講。李明璇今（20日）回擊，綜觀歷史，美國的韓戰、越戰，日本的二戰，如果秉持著永不言敗，後續會有多大的犧牲和損失，不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。

李明璇今日指出，日本二戰戰敗時，天皇玉音放送叫全民放下武器、不再犧牲，按照這本手冊的邏輯，萬一有萬一，人民是不是要違抗命令、戰到最後一兵一卒？如果我方軍團下達戰術性撤退或撤離的軍令，難道依照賴清德手冊，我們要質疑軍方被滲透、在散布假訊息嗎？兩軍交戰有勝有負，難道戰敗了還要站在敵人前面說「沒有喔不是喔 不是舉白旗就代表投降喔」是這樣嗎？

李明璇進一步指出，綜觀歷史，美國的韓戰、越戰，日本的二戰，如果秉持著永不言敗，後續會有多大的犧牲和損失，不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。

李明璇說，對於民進黨政府會不會投降，她是不知道，「但我知道他們絕對不認錯，從大罷免大失敗到現在，民進黨仍然繼續一意孤行，只想透過手中的資源繼續分化台灣製造對立，再這樣下去，在面臨真正的戰爭危機之前，台灣就先自己崩壞了！」

