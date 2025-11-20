新北毒蟲被盯上「躲旅館2天」被逮　住處搜出19顆大麻煙彈

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區一名男子，因長期藏有大量毒品，遭新北市刑大鎖定，日前男子連日不回家，反而前往旅館入住，警方懷疑男子有大動作，昨天（19日）配合霹靂小組，等待男子退房開車離開時，將其攔下逮捕，並返回住處搜出大麻煙彈、K他命及吸食工具，全案依毒品罪移送偵辦。

▲鄭男準備開車離開旅館，遭警方攔下逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的29歲鄭姓男子，遭人檢舉近期藏有大量毒品，疑似準備販售圖利。新北市刑大獲報，隨即鎖定鄭男行蹤，發現鄭男本週一（17日）入住於三重成功路旅館，疑似伺機聯絡下游販售，隨即派人埋伏跟監，但昨天發現鄭男急忙退房，警方見機不可失，隨即與霹靂小組荷槍實彈將其鄭男逮捕。

▲警方荷槍實彈攻堅。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方在鄭男車上搜出K他命及吸食工具，並查扣犯案用手機，隨後前往三重朝陽街住處，查扣大麻煙彈19顆、愷他命1包（毛重：20.8公克）、大麻霧化器1支、分裝袋1包、監視器主機1臺等證物。鄭男雖然坦承持有，但表示為自己食用並未想轉售，對此說法警方仍在調查釐清，詢後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲警方查扣大麻煙彈、K他命及吸食工具。（圖／記者陸運陞翻攝）