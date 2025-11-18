　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰7旬翁「3P毒淫趴」暴斃！炮友玩太嗨　他斷氣4小時才發現

▲▼泰7旬翁「3P毒淫趴」暴斃！斷氣4小時才被發現。（圖／翻攝自Workpoint News）

▲泰國一名老翁暴斃，生前疑似吸食毒品。（圖／翻攝自Workpoint News，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國華富里府一名70歲男子16日晚間被發現全裸猝死在一間民宅內，然而根據警方調查，他在暴斃前曾參與多人性愛毒品派對，警方還在現場發現遺留安非他命、針筒等吸毒工具。屋主則證實，他與死者和另外一名男子吸食毒品後發生性行為，直到隔日才發現老翁已無生命跡象。

根據The Thaiger報導，華富里府班武里警局16日晚間10時28分接獲報案，趕抵現場時發現這名來自大城府的70歲老翁赤身裸體倒臥客廳沙發上，已失去呼吸心跳。

警方初步檢視遺體，除了蟲咬痕跡外並無明顯外傷，研判死者已死亡3至4小時。

▲▼泰7旬翁「3P毒淫趴」暴斃！斷氣4小時才被發現。（圖／翻攝自Workpoint News）

根據警方調查，52歲的屋主坦承邀請死者及另一名38歲男子到家中聚會，三人在過程中共同使用非法藥物。屋主表示，他們在吸毒後發生性關係，隨後入睡。隔天清晨起床後，他再度與38歲男子發生親密行為，沒想到後來竟發現躺在客廳沙發上的老翁已經沒有呼吸心跳。

現場除了發現冰毒、注射針筒、吸毒器具外，還有使用過的保險套等物證。警方調閱屋內監視器畫面，初步證實屋主的說法。不過，調查人員發現屋主與另一名38歲男子的證詞存在不一致之處，案情仍有待釐清。

死者遺體已送往曼谷警察總醫院法醫學院進行詳細解剖，以確認確切死因。警方表示，此案仍在深入調查中，不排除有其他隱情。

值得注意的是，素叻他尼府7月也曾發生類似案件，一名76歲老翁在飯店參與性愛活動時猝死。

 
