　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「你媽死了」高雄驚悚載屍案今解剖　死者男友無保飭回限制住居

▲▼載屍案 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃姓死者的一對兒女現身殯儀館參與複驗。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山17日發生驚悚的載屍趴走案，檢警今（20）日中午進行解剖複驗，黃姓死者（53歲）的一雙兒女到場，兄妹兩人非常低調也不願受訪。據了解，53歲死者是在車內被發現，手上疑似有針孔，無外傷，檢方將採檢相關檢體進行化驗，以釐清體內是否有藥物反應，而死者的陳姓同居男友則被依毒品、遺棄屍體罪移送，檢察官複訊後將他無保飭回，但限制住居和境管。

全案發生於17日，黃姓女死者的兒子向警方報案，表示母親的同居男友打電話來說「媽媽死了」，但隨後兩個人卻不知去向，警方緊急協尋後，在南成派出所轄區發現陳姓同居男友及其車輛，結果打開後行李廂時，發現黃姓女子已經死在車內，隨即將陳姓同居男友帶回派出所釐清案情。

▲▼載屍案 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，53歲死者在車內被發現時，手上疑似有針孔，陳姓同居男友對於案情交代不清楚，推說是「使用毒品」造成死亡，檢察官在初步相驗之後，並沒有在死者身上發現明顯外傷，至於被放在車上的行李箱用途，暫時被列為相關證據。

檢察官和法醫今日進行解剖複驗，黃女的一對兒女神情嚴肅的現身殯儀館，仍是低調不願多談，詳細死亡原因是否有涉及他殺或是跟毒品有關，仍由檢警調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中男坐超商外死亡
才領到普發1萬！他怒「國旅先噴1800元」：今年不去了 　全
列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量
快訊／下雪了！　玉山飄雪畫面曝
頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她　大媽是「太太組」冠軍
月收112萬！女總監出遊骨折　獲國賠362萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中情侶討5千債務！超商前西瓜刀砍人　只朝手攻擊不算殺人未遂

快訊／台中男坐超商外「臉色怪怪」！無呼吸心跳　送醫宣告不治

全面監測芬普尼！彰化採檢15處高風險雞蛋場　4項目逐項採樣

保七刑大大隊長登秀姑巒山「身體不適脫隊」亡　遺體今吊掛下山

新北毒蟲被盯上「躲旅館2天」被逮　住處搜出19顆大麻煙彈

「中國朋友邀買房」阿北想領750萬定存　高雄警急衝銀行阻詐

法務部辦第17屆法規王競戰　10萬學生拚速度、拚腦力超青春

「你媽死了」高雄驚悚載屍案今解剖　死者男友無保飭回限制住居

摔落福壽山農場邊坡！年薪千萬保險總監骨折　獲國家賠償362萬

最高檢「神探Impossible Mission」公益桌曆亮相　每月一起找真相

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

台中情侶討5千債務！超商前西瓜刀砍人　只朝手攻擊不算殺人未遂

快訊／台中男坐超商外「臉色怪怪」！無呼吸心跳　送醫宣告不治

全面監測芬普尼！彰化採檢15處高風險雞蛋場　4項目逐項採樣

保七刑大大隊長登秀姑巒山「身體不適脫隊」亡　遺體今吊掛下山

新北毒蟲被盯上「躲旅館2天」被逮　住處搜出19顆大麻煙彈

「中國朋友邀買房」阿北想領750萬定存　高雄警急衝銀行阻詐

法務部辦第17屆法規王競戰　10萬學生拚速度、拚腦力超青春

「你媽死了」高雄驚悚載屍案今解剖　死者男友無保飭回限制住居

摔落福壽山農場邊坡！年薪千萬保險總監骨折　獲國家賠償362萬

最高檢「神探Impossible Mission」公益桌曆亮相　每月一起找真相

高雄1區重奪交易龍頭　靠「透天換屋潮」衝上冠軍

台中情侶討5千債務！超商前西瓜刀砍人　只朝手攻擊不算殺人未遂

黑豹旗／洪祈恩3安4打點成高苑焦點　未來目標文大、想挑戰旅外

長榮空服員抱病值勤離世　勞動部調查4 結論

快訊／台中男坐超商外「臉色怪怪」！無呼吸心跳　送醫宣告不治

台南鐵路地下化進度78%　明年底第一階段通車

就等新壽了！發函投資意向書　李四川：T17、T18一定會給輝達

配合澳洲新法！Meta將移除未滿16歲帳號　FB、IG、Threads都受影響

身分證同時對中「29」　南部知名麻辣鍋請吃100隻蝦

翻轉日式恐怖！《禍禍女》奪金馬奈派克獎　導演嗨喊：感謝全宇宙

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

即／高雄某大樓驚傳墜樓　20多歲女當場死亡

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

隧道裡有女鬼！　3人拍靈異片惡搞這下慘了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

台南「阿堂」鹹粥名字不見了！疑作保欠債百萬

「鴨哥」坐爽牢遙控洗錢50億　矯正署：符合規定

更多熱門

相關新聞

高雄選手穿中國隊服出賽　運動部回應

高雄選手穿中國隊服出賽　運動部回應

高雄市多名輪滑溜冰選手被爆近年赴中國參加「全國輪滑錦標賽」及「全國運動會」等賽事，更傳出有選手不僅取得中國居住證、繳納社保，甚至身穿中國地方代表隊制服出賽，情況已非單純交流；對此，運動部明確表態，只要查證屬實，將依規定召開會議，討論撤銷國光體育獎章資格、追繳獎章、獎助學金與證書。

羅唯仁涉洩密　國發會主委證實「1年多前已調離台積電核心職務」

羅唯仁涉洩密　國發會主委證實「1年多前已調離台積電核心職務」

「鮪魚家族」搬2.8億現金　整棟包軌南高家具街商辦

「鮪魚家族」搬2.8億現金　整棟包軌南高家具街商辦

17歲加工製毒撈50萬　他求交保被打臉

17歲加工製毒撈50萬　他求交保被打臉

女登關山脫隊「受困山壁」　陸空同步救援

女登關山脫隊「受困山壁」　陸空同步救援

關鍵字：

高雄載屍案毒品複驗遺棄屍體

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

Sandy主持外景大遲到！

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

台積電洩密？前工程師：非常棘手

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面