「你媽死了」高雄驚悚載屍案今解剖　死者男友無保飭回限制住居

▲黃姓死者的一對兒女現身殯儀館參與複驗。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山17日發生驚悚的載屍趴走案，檢警今（20）日中午進行解剖複驗，黃姓死者（53歲）的一雙兒女到場，兄妹兩人非常低調也不願受訪。據了解，53歲死者是在車內被發現，手上疑似有針孔，無外傷，檢方將採檢相關檢體進行化驗，以釐清體內是否有藥物反應，而死者的陳姓同居男友則被依毒品、遺棄屍體罪移送，檢察官複訊後將他無保飭回，但限制住居和境管。

全案發生於17日，黃姓女死者的兒子向警方報案，表示母親的同居男友打電話來說「媽媽死了」，但隨後兩個人卻不知去向，警方緊急協尋後，在南成派出所轄區發現陳姓同居男友及其車輛，結果打開後行李廂時，發現黃姓女子已經死在車內，隨即將陳姓同居男友帶回派出所釐清案情。

據了解，53歲死者在車內被發現時，手上疑似有針孔，陳姓同居男友對於案情交代不清楚，推說是「使用毒品」造成死亡，檢察官在初步相驗之後，並沒有在死者身上發現明顯外傷，至於被放在車上的行李箱用途，暫時被列為相關證據。

檢察官和法醫今日進行解剖複驗，黃女的一對兒女神情嚴肅的現身殯儀館，仍是低調不願多談，詳細死亡原因是否有涉及他殺或是跟毒品有關，仍由檢警調查中。