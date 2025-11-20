　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子17歲時為了賺錢，竟透過不明管道購買依托咪酯，再自己加工製成荔枝口味的喪屍菸彈，然後找來朋友擔任「外送員」，不法獲利高達50萬元，一審被依法判處有期徒刑8年。此外，鄭男在案件審理過程中被法院裁定延長羈押，他提出抗告希望具保停止羈押，但日前被台南高分院法官裁定駁回抗告。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲鄭男17歲就自行加工製毒，還找來朋友一起幫忙販毒。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男今年3月間透過不明管道，多次向他人購買依托咪酯，再自行加入荔枝口味的調味精，製成喪屍菸彈，隨後他創立販毒群組，並找來朋友擔任「外送員」，由朋友出面與買家交易，自己則繼續負責製毒過程，前後總計獲得50萬元報酬。

鄭男一審被法院依製毒、販毒等罪，判處有期徒刑8年。此外，鄭男在案件審理過程中，被法院裁定延長羈押至今年年底，他透過律師提出抗告。

鄭男的律師表明，鄭男犯案時年僅17歲，販毒動機是出於家庭經濟壓力及年少思慮不周，經此教訓已經知道警惕，也有深刻反省、悔悟，應當沒有逃亡、滅證或再犯之虞，所以希望法官能准許他具保停止羈押。

不過，台南高分院法官認為，鄭男販賣第二級、第三級毒品的次數和數量都很多，還是指揮犯罪組織之人，甚至擁有取得毒品及銷售毒品的管道，他的行為嚴重危害社會治安，所涉刑責非輕。

法官表示，原審裁量已斟酌訴訟進行程度及其他一切情事，仍認定鄭男的羈押原因及其必要性尚未消滅，所以裁定應予延長羈押，這是針對具體案情依法裁量的職權行使，經核並無違誤，最終仍裁定駁回，全案不得再抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又辣又美！迎接子瑜回家　黃捷露腰熱舞：本週我挺藍
快訊／出關首日就亮燈！　5檔PCB股漲停開趴
抽中賺108萬！　鴻勁申購中籤率出爐
知名韓系服飾欠稅153萬！百件流行款遭查封　氣質闆娘崩潰
胡彥斌「海邊親吻」小16歲網紅！　她美得像AI爆紅
快訊／高雄又一座垃圾山！　疑從台南偷倒
今晨又冷一波！　一周氣溫圖出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

高雄月世界後「田寮又見垃圾山」也來自台南　疑同集團幹的

4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

台東糖廠深夜「警報聲狂響」　消防局3個分隊急衝現場

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

信用卡被盜刷！北市翁報案急查…竟是19歲愛孫買新手機送女友

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

高雄月世界後「田寮又見垃圾山」也來自台南　疑同集團幹的

4人登關山1女脫隊「受困山壁」　高雄消防陸空22人同步救援

17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

台東糖廠深夜「警報聲狂響」　消防局3個分隊急衝現場

高雄男騎士凌晨「蛇行撞警車」還肇逃！　被逮激動喊：我腳抽筋

信用卡被盜刷！北市翁報案急查…竟是19歲愛孫買新手機送女友

泰山200米紫瀑再現！「蒜香藤爆開」本周末最美　新裝置一起拍

網紅「喬鏡頭」偷拍短裙妹！國小女童也不放過　數十女慘入鏡

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

羅東房市自成一格「價沒跌」　在地指1產品仍是秒殺件

冬日節慶新品推薦！Gucci銀色馬銜扣芭蕾鞋、ISSEY MIYAKE袖子系列超Q

台中男闖議員服務處討債！連打10通電話門外徘徊　免罰理由曝

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

主動式台股ETF受益人、規模同創新高　4檔進場搶募

超人也會累！花蓮大馬村長災後56天病倒　緊急送醫動刀女兒曝現況

佐佐木朗希新賽季「先發規劃」曝光　羅伯斯：讓他好好休息

【罵到燒聲】某國「犯蠢重談貿易協議」　川普生氣大吼

社會熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

書記官夫涉性騷偷摸小腿　議員妻道歉

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

蕭景田選罷案一審無罪　士檢重砲反擊

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

高雄田寮又見垃圾山！也是台南來的

駕駛逆撞後起火　路人英勇破車窗救人

女經理涉詐領獎金　遭10倍追償下場曝

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

更多熱門

相關新聞

新北耶誕城20歲男禁菸區哈菸　搜出7包毒咖啡

新北耶誕城20歲男禁菸區哈菸　搜出7包毒咖啡

新北市歡樂耶誕城14日開城以來，吸引大量人潮，也成為警方重點巡邏區域。15日晚間，海山分局員警在耶誕城周邊執行勤務時，發現2名男子在禁菸區吸菸，上前盤查後，竟在其中20歲陳姓男子身上查獲7包毒品咖啡包。這也是耶誕城開城週末以來，警方查獲的第3起毒品案件，2天共逮4人。

無照毒駕撞死人　他被判關7年10個月

無照毒駕撞死人　他被判關7年10個月

3P毒淫趴！泰7旬翁暴斃4小時才被發現

3P毒淫趴！泰7旬翁暴斃4小時才被發現

花蓮汽車旅館命案！　「1女送醫不治」2男遭逮捕

花蓮汽車旅館命案！　「1女送醫不治」2男遭逮捕

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

「你媽死了」載屍趴走　兒女悲痛陪同相驗

關鍵字：

台南高分院毒品

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

台積電洩密？前工程師：非常棘手

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

披薩店現況曝光！義老闆看台人上門「感動到要哭」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面