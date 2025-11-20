17歲加工製毒撈50萬元　他「後悔了」求交保被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子17歲時為了賺錢，竟透過不明管道購買依托咪酯，再自己加工製成荔枝口味的喪屍菸彈，然後找來朋友擔任「外送員」，不法獲利高達50萬元，一審被依法判處有期徒刑8年。此外，鄭男在案件審理過程中被法院裁定延長羈押，他提出抗告希望具保停止羈押，但日前被台南高分院法官裁定駁回抗告。

▲鄭男17歲就自行加工製毒，還找來朋友一起幫忙販毒。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男今年3月間透過不明管道，多次向他人購買依托咪酯，再自行加入荔枝口味的調味精，製成喪屍菸彈，隨後他創立販毒群組，並找來朋友擔任「外送員」，由朋友出面與買家交易，自己則繼續負責製毒過程，前後總計獲得50萬元報酬。

鄭男一審被法院依製毒、販毒等罪，判處有期徒刑8年。此外，鄭男在案件審理過程中，被法院裁定延長羈押至今年年底，他透過律師提出抗告。

鄭男的律師表明，鄭男犯案時年僅17歲，販毒動機是出於家庭經濟壓力及年少思慮不周，經此教訓已經知道警惕，也有深刻反省、悔悟，應當沒有逃亡、滅證或再犯之虞，所以希望法官能准許他具保停止羈押。

不過，台南高分院法官認為，鄭男販賣第二級、第三級毒品的次數和數量都很多，還是指揮犯罪組織之人，甚至擁有取得毒品及銷售毒品的管道，他的行為嚴重危害社會治安，所涉刑責非輕。

法官表示，原審裁量已斟酌訴訟進行程度及其他一切情事，仍認定鄭男的羈押原因及其必要性尚未消滅，所以裁定應予延長羈押，這是針對具體案情依法裁量的職權行使，經核並無違誤，最終仍裁定駁回，全案不得再抗告。