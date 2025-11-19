新北耶誕城20歲男禁菸區哈菸　搜出7包毒咖啡！2天4人持毒被逮

▲陳姓男子在耶誕城攜帶毒咖啡包被查獲。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市歡樂耶誕城14日開城以來吸引大量人潮，也成為警方重點巡邏區域。15日晚間，海山分局員警在耶誕城周邊執行勤務時，發現2名男子在禁菸區吸菸，上前盤查後，竟在其中20歲陳姓男子身上查獲7包毒品咖啡包。這也是耶誕城開城週末以來，警方查獲的第3起毒品案件，2天共逮4人。

15日晚間9時許，海山分局埔墘派出所員警執行耶誕城周邊勤務，在中山路一段發現20歲的陳姓工人與友人，在公告的禁菸區吸菸，立即上前盤查，在陳男身上搜出7包毒品咖啡包。經初步篩檢，呈毒品陽性反應。警方隨即依現行犯將陳男逮捕，並移送新北地檢署偵辦。另依《菸害防制法》規定函請衛生局裁處，將處2000元以上1萬元以下罰鍰。

▼少年抽依托咪酯喪屍煙彈被查獲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，自耶誕城11月14日開城迄今，已強化部署警力進行安全維護及交通疏導。截至目前，警方已在耶誕城活動周邊查獲3件4人持毒，分別在15日，埔墘所查獲陳男攜帶毒品咖啡包案。同日，江翠所查獲一名未成年人吸食依托咪酯（俗稱喪屍毒）煙彈。16日埔墘所查獲2名未成年人攜帶毒品K他命香菸。

警方強調，未來仍將持續以平日21名、假日49名警力編排，輪替執行市民廣場安全維護及周邊交通疏導。同時呼籲民眾，新北市府行政園區已公告為禁菸區，且切勿攜帶毒品、刀械、氣球及爆竹煙火等違禁品進入活動會場，以共同維護安全舒適的節慶空間。

▼2名少年攜帶K他命香菸被查獲。（圖／記者陳以昇翻攝）