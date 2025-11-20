「有沒有帶腦袋上班」惡老闆辱罵單親媽　法官判他賠近11萬

▲台中蔡姓女子長期遭受雇主言語霸凌、歧視而出現精神疾病，憤而對其提告並求償。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者潘鳳威／台中報導

台中一名蔡姓女子控訴，她自2024年5月至11月間任職於長照機構期間，多次遭主管辱罵、歧視及其他言語霸凌，導致罹患焦慮與憂鬱情緒障礙，對主管提告求償精神慰撫金。台中地院開庭審理，傳喚同事作證，確認主管長期言語攻擊已超出合理指揮範圍，判決主管須賠償新台幣10萬9880元，可上訴。

判決書指出，蔡女自2024年5月起至同年11月，受僱於張女所經營的長照機構，擔任行政職務，主要協助張女處理各項事務及購買午餐等。在任職期間，蔡女多次遭張女言語霸凌、侮辱。8月底某日，張女無故對蔡女大吼大叫，連續咆哮十多分鐘，並多次質問「你到底有沒有帶腦袋上班」。

到了10月，張女更嘲諷蔡女，並說出帶有歧視單親媽媽的言論：「如果不是看你單親可憐才用你，不然哪個公司可以一直讓你請假的？很看不慣你們這種單親的人領政府的錢。」蔡女不堪受辱憤而提告，表示因此職場霸凌，導致患上混合型焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，並認為張女的行為貶損名譽，嚴重侵害其人格、名譽與健康，向張女求償精神慰撫金10萬9880元。

台中地方法院開庭審理時，張女否認蔡指控的所有言語霸凌行為，她表示，蔡女應對其主張的事實負舉證責任，並強調自己時常會替她準備晚餐等貼心舉動。更在蔡女請假時，會對她表示「壓力不用太大」、「趕快照顧孩子學新的就好」、「你會越來越好」等關懷話語。

然而，法官傳喚兩名蔡姓女子的同事出庭作證，兩人均表示上述情節屬實。鄧姓同事證稱，8月底事件現場聽見張女不斷辱罵蔡女，大聲斥責：「妳憑什麼動我的東西？妳懂不懂得尊重？妳有沒有帶腦袋上班？」當時蔡女坐在椅子上不停哭泣。鄧更指出，張女情緒不穩，時常對同事造成工作上的壓力；王姓同事則證稱，自己與張女職務性質相同，10月那次事件中，她確實聽到張女說出「單親」等歧視性言語，並親眼目睹蔡女兩次哭著跑出辦公室。

法官認為，張女對蔡女使用具侮辱性與攻擊性的言語，持續時間長達半年之久，明顯超出主管對部屬進行必要指揮監督之範圍，構成職場霸凌。蔡女更因而出現焦慮、憂鬱等情緒障礙，導致其人格、名譽與身心健康均受到嚴重影響，認定張女確實對蔡女不法侵害，判張女應支付精神慰撫金新臺幣10萬9880元給蔡女。全案仍可上訴。