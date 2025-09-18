她託「白菜寶寶」出國找代理孕母卡關　吵到快離婚怒告求償75萬

▲不孕夫妻若找代理孕母一償求子夢，可能面臨違法風險。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

北市1位林姓人妻去年（2024年）委託國內代孕團體「白菜寶寶協會」，到哈薩克找代理孕母一償求子夢，付錢卻因簽證卡關白跑一趟，憤而提告求償，台北地院審理認為雙方契約違反法律與公序良俗而無效、林女不得求償精神慰撫，但吳女的確拿錢沒把事情辦成，判吳女須歸還已收定金37萬餘元，可上訴。

40多歲的林女婚後多年難受孕，做試管療程也受挫，上網求助看到多家主流媒體報導，白菜寶寶理事長吳素慧分享自身到烏克蘭成功代孕一對龍鳳胎的故事，協會並展示許多協助代孕生子個案，還有「前進基輔」、「烏克蘭接孩」等影片。

據悉，吳女2021年成立白菜寶寶協會，取得內政部人民團體立案證書，標榜非營利目的，宗旨為關懷台灣少子化問題、維護不孕症患者權益與福利、努力推動代理孕母合法化等，並大量分享海外代孕資訊與「成功見證」，號稱國內最活躍的代孕團體之一。

▲收費的代孕契約，涉及生殖細胞與懷孕生子的金錢交易，可能被法官認定違法而無效。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

但吳女因收費仲介一對夫妻到烏克蘭代孕，2021年被依《人工生殖法》圖利居間介紹生殖細胞罪，判刑3月得易科罰金定讞。且白菜寶寶協會成立後，常發生代孕糾紛。

林女對這些狀況不清楚，心動聯繫吳女，去年4月和白菜寶寶協會簽訂委辦契約書，由吳女安排到哈薩克找代理孕母，包辦簽證、接機、住宿、醫療到新生兒返台文件等事項，吳女承諾登機前會交付哈薩克簽證，聲稱若沒辦妥簽證也可申請落地簽證。

林女預付人民幣12.5萬元定金到吳女指定的他人帳戶，去年6月和丈夫自費搭機要前往哈薩克阿拉木圖，卻在韓國首爾轉機時，因無哈薩克簽證被拒絕登機，也不能辦理哈薩克落地簽證，滯留首爾6天仍卡關，被迫取消行程，還從首爾搭機前往烏魯木齊再轉機回台。

林女認為吳女耍詐又推託不退錢，害她跟丈夫吵到快離婚，因此提告向吳女求償折合台幣57萬餘元的定金、行程受阻所生機票、食宿等損失10萬餘元，外加精神慰撫8萬元，合計75萬餘元。

吳女反駁指出，林女其實先到韓國旅遊數日再前往哈薩克、烏魯木齊，並非雙方規劃的路線，且林女出發前還未收到邀請函就買機票，本件契約沒辦成，她已退費台幣20萬元給林女。

法官查明雙方約定委託吳女在哈薩克尋找代理孕母、介紹捐卵者，總費用為台幣180萬元或人民幣40萬元，包含捐卵者體檢、補償與醫療相關費用，分階段支付，從簽約、PGD（胚胎著床前基因診斷）後若有胚胎、代理孕母懷孕階段，直到最後孩子順利出生。

此外，吳女在粉專「白菜寶寶分享會」宣傳「哈薩克目前已經有三對夫妻帶回代孕的小孩，目前也有三對即將出發」、「烏克蘭、哈薩克代孕現況報導、經驗分享，如何取得資格？」、「合法代孕國家，小孩出生如何取得？護照回台灣如何報戶口？」等內容。

法官認為雙方所簽委辦契約，涉及生殖細胞買賣、代理孕母等約定，使生殖細胞及懷孕生子行為變成金錢交易，違背尊重生命與人性尊嚴的倫理道德，也違反我國《人工生殖法》禁止規定及公序良俗，依《民法》規定，雙方所簽委辦契約應屬無效。

法官指林女不得以無效的契約請求精神慰撫，但吳女的確沒及時為林女辦妥簽證，向林女收取折合台幣57萬餘元的定金，就失去法律上原因，扣除已退還林女的20萬元，須再返還不當得利37萬餘元給林女。

林女另告吳女丈夫須連帶賠償，法官指林女未盡舉證責任，無從認定吳夫參與本件締約、協助辦理等過程，判吳夫免負連帶責任，本案可上訴。