社會 社會焦點 保障人權

母靈堂前摟小三被目擊！台中男喊「吸太大力了」　妻子心碎離婚

▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲性愛示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中女子小美（化名）與丈夫吳姓男子婚姻破裂，主因丈夫在婚姻存續期間與其他女子多次曖昧、親密互動，甚至一同外宿。台中地院審理後，判吳男須賠償小美精神慰撫金20萬元，並自今年3月8日起計算5％利息。

根據判決書，兩人於西元1991年6月10日結婚，婚後小美辭去工作專心照顧家庭。近年來，她發現吳男經常晚歸，且與多名陌生女子出遊、合照。

直到2024年1月，女兒在幫吳男設定手機時，意外發現他與白姓女子於2023年6月至2024年12月間多次聯繫、出遊、同住賓館，還有曖昧對話及親密行為。

吳男與白女的對話包括，「（白女：剛洗澡時，你是咬下去嗎？）真的嗎？我以後要對你特別溫柔才可以，不可以再讓你受傷。（白女：真的好痛）我沒有咬，還是吸太大力了，我不會用咬的，用咬的當然會痛」、「不要親親就沒事了，我是真心愛你的」、「有愛愛才更幸福。（白女：如果不愛愛也可以很幸福）」、「昨晚奶一直很痛，跟睡衣摩擦不舒服，又讓你受傷真的感到很心疼，我要再更加溫柔一點」等。

聊天內容顯示兩人關係超越一般朋友。除此之外，吳男還曾送紅包給白女，並在母親靈堂前摟抱白女，被孫子目睹，且在家人勸說下仍執意維持婚外情。白女甚至提醒吳男刪除相關照片，顯示明知對方已婚卻仍與之交往。

判決考量雙方身分、經濟狀況及吳男侵害配偶身分法益的嚴重程度，認定小美確實因婚姻遭受重大精神痛苦，核准慰撫金20萬元，並自114年3月8日起算年息5％，其餘請求則駁回。判決結果小美可於送達後20日內提出上訴。

羅時豐賣命唱跳15首！跳女團舞一票藝人傻眼　網笑倒：台版JY
快訊／實境節目獎得主出爐！
快訊／8品項「加熱菸」即刻下架！
44歲孫淑媚西裝裡面「只穿深V Bra」　真實狀態被讚：根本
快訊／太魯閣堰塞湖紅色警戒！花蓮3地區明停班課
王世堅來了！邰智源「披頭散髮」模仿封神
快訊／《夜市王》奪金鐘獎！
快訊／太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」
得獎人緊張到拿不住獎！阿達「幫舉90秒」被讚爆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

