社會 社會焦點 保障人權

桃園人妻結婚5年開始偷吃3男　綠帽夫看淫靡對話崩潰

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲訊息示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園地方法院近日審理一起侵權行為損害賠償案，原告小黎（化名）控訴妻子小美（化名）婚姻期間三度婚外情，導致其精神受創，要求賠償80萬元精神慰撫金。法院審酌後，判決小美須賠償60萬元，全案可上訴。

判決書指出，小黎主張，他與小美自2012年結婚，育有兩名子女。婚姻存續期間，小美分別於2017至2019年、2021年及2023年9月，與3名男子發展逾越一般男女交往分際的關係，甚至提出對話紀錄作為證據。小黎指出，第三段婚外情的對話內容相當親暱，例如「寶貝要上班囉，愛你（愛心）」、「辛苦了抱抱，你還好嗎」、「肚子痛痛和頭痛」、「寶貝出血很多，那禮拜四你會不會介意」、「不能進去寶貝了（淚笑）」、「寶貝昨天有較（叫）很大聲嗎」、「很大聲呀」等，並認為雙方至少發生過一次性行為。

面對指控，小美僅否認有性行為，對於與他人發展親密關係則未予否認。她回應，「我沒有跟外遇對象發生性行為，但確實有不正當交往。」並請求法院駁回小黎的全部賠償及假執行聲請。

法院審理後認為，根據小黎提供的戶籍資料及對話截圖，已足以證明小美婚姻期間與三名男子有親密互動，明顯超越一般朋友界線，嚴重破壞夫妻共同生活的圓滿與安全。不過，法院認為現有證據無法直接認定有性行為發生，僅能確認親暱行為屬實。

法官表示，配偶應互守誠實，維持共同生活的幸福安全。配偶與他人逾越社交分際，已構成故意背於善良風俗，侵害另一方身分法益。綜合雙方身分、教育、經濟狀況及婚外情持續時間，法官認定小黎確實因小美行為受到重大精神痛苦，判決小美須賠償60萬元精神慰撫金，並支付自2024年8月2日起至清償日止的法定利息。

此外，原告如提供20萬元擔保，可申請假執行；但若被告先向原告提供80萬元擔保，則可免除假執行。訴訟費用部分，由小美負擔四分之三，其餘由小黎承擔。判決送達後，雙方可於20日內提出上訴。

醉後太激烈撞斷2門牙！正妹怒告性侵求償結果曝

台北一名女子小雅(化名)在酒吧認識男子阿龍(化名)，喝酒後與阿龍前往旅店續攤，沒想到在發生性行為時過於激烈，小雅跌下床撞斷2根門牙，憤而對阿龍提告性侵和過失傷害，但經台北地檢署作不起訴處分，小雅又對阿龍提出民事訴訟，求償20萬1340元。全案經台北地院審理，法官認為小雅沒有提出阿龍過失傷害的證據，判阿龍免賠。可上訴。

小王偷吃人妻　正牌尪見愛愛對話氣炸

人夫靠「賣慘」偷吃　結局要賠45萬

新竹男不爽鄰居竟潑糞水　涉2罪下場曝光

偷吃人夫辯沒交往只啪啪　小三賠30萬

