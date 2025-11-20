有機會少賠一點！吳子嘉誣陳時中A走1億美金判賠200萬　發回更審

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉二審遭判賠200萬元，有機會減少。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉2023年間公開指稱，前行政院長蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購新冠疫苗A了1億美元。陳時中起訴求償1000萬元，高等法院二審改判吳子嘉須賠償200萬元。全案上訴後，最高法院認為二審判決並未釐清吳子嘉屬故意或過失，因此將全案廢棄發回更審，吳子嘉賠償金額可能會減少。

吳子嘉2022年8、9月間，在自己開設的「董事長開講」YouTube網路直播節目中，發表疫苗的相關言論，表示「如果陳時中買成的話，他就A了我們1億美金，30億臺幣」、「陳時中是貪污犯」、「這種錢你（原告）也敢A？所以陳時中不要臉到了極點」、「也就是說如果合約成功的話，陳時中到蘇貞昌這一批人他們貪污賺一億美金。」、「這個一億美金是被香港人A走，還是被蘇貞昌的政府A走我們不知道」。

2023年5月20日時，吳子嘉更在「中天互動直播LIVE」節目中稱，「我現在講清楚喔，蘇貞昌政府、陳時中部長…A了一億美金」、「白白貪汙了將近30億臺幣，那這個承辦人的部長，就是陳時中」、「看到合約之後我們就可以把陳時中相關的長官，通通抓去判刑抓起來」、「但是這個案子這個政府買BNT，想A一億美金這件事情」、「只要一份合約曝光的話，那這個政府就會面臨到A了一億美金的，法律上的挑戰」、「蘇貞昌的政府確實在採購這個合約的時侯，他們實際上有碰觸到犯法的行為」。

以上的言論引起蘇貞昌、陳時中不滿，2人分別起訴求償。其中陳時中求償1000萬元，一審判吳子嘉須賠償300萬元，二審高等法院則改判准200萬元。案件上訴第三審。

最高法院審理後，認為二審判決在認定吳子嘉的不法性時，漏未論述他是故意或過失發表相關言論，這攸關賠償金的多寡，因此將全案廢棄發回，由高等法院進行更審，吳子嘉賠償金額有機會減低。

至於蘇貞昌也對吳子嘉求償1000萬元，一審台北地院民事庭也判決吳子嘉敗訴，須賠償90萬元。由一審判決來看，陳時中以部長身分獲賠300萬元，與蘇貞昌的行政院長身分獲賠90萬元，二者間有奇妙的差距。蘇貞昌求償的部分目前也上訴高等法院二審審理中。