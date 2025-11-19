　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挨批配合青鳥製造嗆聲新聞！三立告王鴻薇等5人　結果出爐

▲▼立委王鴻薇批青鳥側翼搭配三立製造假新聞。（圖／翻攝臉書）

▲立委王鴻薇批青鳥側翼搭配媒體製造新聞，被告妨害名譽結果不起訴。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立法委員王鴻薇5月間公開質疑，綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意製造她被嗆的新聞，同黨發言人楊智伃、立委徐巧芯、新北市議員江怡臻，以及「不演了新聞台」直播主朱凱翔也抨擊這是「碰瓷未遂」，被點名的三立電視控告5人加重誹謗。台北地檢署調查後，今(19日)以罪嫌不足等理由處分不起訴。

王鴻薇5月24日在臉書上圖文並茂地發文：「就在剛剛，鴻薇在龍田活動中心反罷宣講時，從來沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞。」「這些惡劣、結合綠媒的惡罷、青鳥側翼，這些人連民進黨共諜都不敢面對，又有什麼臉來扣別人中共同路人的帽子？」

楊智伃跟著在自己的臉書粉專貼文：「本來只有中天的攝影機在直播，三立的單機突然來到現場拍攝」，「果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一周的政論找畫面、為罷免添柴火」。朱凱翔經營的不演了新聞台則在2天後找徐巧芯、江怡臻上直播，評論這是一場「碰瓷未遂」事件。

王鴻薇曾出庭向檢察官解釋，三立之前從沒有去過她的反罷宣講，三立新聞報導很多她拜票時被嗆得新聞，「可能80%的人都是對我加油，但只要有一兩位有嗆我，一定被三立做成標題大肆報導」，「過去宣講場合從來沒有青鳥來嗆我，但是恰恰就是這一場，三立到場然後出現青鳥來嗆聲」。

檢察官認為，新聞報導的取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬於公共事務範疇；而王鴻薇等人依個人價值判斷做出與事實相關聯的意見表達或評論，不見得是主觀上出於惡意，受言論自由保障，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

扮雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」校方提告了　警通知網紅到案

彰化貨車騎上行人庇護島「該路段第10次」　網：最強三寶檢測器

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群　10萬交保

斗六民宅大火延燒4樓頂加！烈焰竄天　2住戶嗆傷送醫

騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」　夫辯：想激怒老婆返家

澎湖2車路口相撞！小貨車翻覆畫面曝　駕駛自行脫困2人送醫

專偷逢甲商圈！掀機車坐墊偷走萬元　賊騎Ubike找目標終被逮

IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

扮雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」校方提告了　警通知網紅到案

彰化貨車騎上行人庇護島「該路段第10次」　網：最強三寶檢測器

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群　10萬交保

斗六民宅大火延燒4樓頂加！烈焰竄天　2住戶嗆傷送醫

騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」　夫辯：想激怒老婆返家

澎湖2車路口相撞！小貨車翻覆畫面曝　駕駛自行脫困2人送醫

專偷逢甲商圈！掀機車坐墊偷走萬元　賊騎Ubike找目標終被逮

IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

帽T男進商店假裝救人卻「狂搶2萬多財物」　店員倒地心臟病發亡

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

社會熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

資深女歌手疑遭設局仙人跳　被逼簽百萬本票

「愧疚嗎」李威夫妻拒認罪11／25齊作證

桃園男鐵鎚殺妻！鄰：前一天劇烈爭執

律師舉「網美酒店妹」案例　1規定范姜爆料確涉誹謗

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

桃園殺妻男是傳教士　自首畫面曝光

更多熱門

相關新聞

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

新版全民國防手冊今（19日）起分4批次普發每家戶，印製、運送、發放等3項作業經費共約6447萬餘元，平均一本約5.86元，其印製經費，國防部申請第二預備金支應，辦理公開招標，決標金額4279萬元，但藍委王鴻薇質疑此案是特意避開立法院備查。對此，國防部長顧立雄回應，普發紙本是在面對任何緊急狀態、重大災害情況下，能夠確保國人的財產、生命安全等的必要做法，所以用公開招標方式，沒有任何規避的情形。

張大春罵名嘴判無罪　出庭討刑事補償

張大春罵名嘴判無罪　出庭討刑事補償

控罷團金流亂象叢生　藍委提修《政治獻金法》讓罷免可募款

控罷團金流亂象叢生　藍委提修《政治獻金法》讓罷免可募款

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍拿到軍方近億元標案

「豐益」負責人洗產地被起訴　王鴻薇爆仍拿到軍方近億元標案

BBC造假警示　台灣民主需要什麼樣的新聞？

BBC造假警示　台灣民主需要什麼樣的新聞？

關鍵字：

王鴻薇徐巧芯楊智伃朱凱翔江怡臻三立新聞誹謗妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面