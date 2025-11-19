挨批配合青鳥製造嗆聲新聞！三立告王鴻薇等5人　結果出爐

▲立委王鴻薇批青鳥側翼搭配媒體製造新聞，被告妨害名譽結果不起訴。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立法委員王鴻薇5月間公開質疑，綠媒為了幫罷團造勢，安排青鳥故意製造她被嗆的新聞，同黨發言人楊智伃、立委徐巧芯、新北市議員江怡臻，以及「不演了新聞台」直播主朱凱翔也抨擊這是「碰瓷未遂」，被點名的三立電視控告5人加重誹謗。台北地檢署調查後，今(19日)以罪嫌不足等理由處分不起訴。

王鴻薇5月24日在臉書上圖文並茂地發文：「就在剛剛，鴻薇在龍田活動中心反罷宣講時，從來沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞。」「這些惡劣、結合綠媒的惡罷、青鳥側翼，這些人連民進黨共諜都不敢面對，又有什麼臉來扣別人中共同路人的帽子？」

楊智伃跟著在自己的臉書粉專貼文：「本來只有中天的攝影機在直播，三立的單機突然來到現場拍攝」，「果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一周的政論找畫面、為罷免添柴火」。朱凱翔經營的不演了新聞台則在2天後找徐巧芯、江怡臻上直播，評論這是一場「碰瓷未遂」事件。

王鴻薇曾出庭向檢察官解釋，三立之前從沒有去過她的反罷宣講，三立新聞報導很多她拜票時被嗆得新聞，「可能80%的人都是對我加油，但只要有一兩位有嗆我，一定被三立做成標題大肆報導」，「過去宣講場合從來沒有青鳥來嗆我，但是恰恰就是這一場，三立到場然後出現青鳥來嗆聲」。

檢察官認為，新聞報導的取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬於公共事務範疇；而王鴻薇等人依個人價值判斷做出與事實相關聯的意見表達或評論，不見得是主觀上出於惡意，受言論自由保障，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。