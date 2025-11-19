網約少女飲酒...情侶聯手性侵　驗出DNA竟辯：異位性皮膚炎

▲少女假裝喝醉，卻遭男女2人聯手性侵。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新莊區蔡姓男子，2023年11月間要求王姓女友在網路上，約出未滿18歲的少女小薇（化名），前來家中一同飲酒。多杯黃湯下肚後，小薇裝睡，沒想到蔡男與女友，竟以按摩棒、手指，聯手性侵小薇。小薇事後報警，一審將蔡男判刑4年、王女判刑2年緩刑4年。蔡男上訴第二審，高等法院駁回上訴，仍將他判刑4年。可上訴。

判決指出，蔡男、王女交往後同居於新莊區某公寓2樓。案發於2023年11月間，凌晨12點47分，蔡男要求王女出面從交友軟體上邀約其他女子前來家中飲酒。小薇應王女要求後，搭乘蔡男安排的計程車前來，原本以為只有王女一人，沒想到進門後，才發現蔡男也在場。3人一同飲酒、聊天、玩遊戲。

到了凌晨3點多，小薇已經無意再飲酒，就倚靠在床邊閉眼，假裝因酒醉而沉睡。蔡男就指示王女將小薇搬到床上，並由王女退去小薇的長褲、內褲，蔡男則掀起小薇的上衣、內衣，由蔡男撫摸小薇胸部，並以手指、按摩棒性侵小薇得逞。蔡男王女結束後，2人另外在床上性行為。

期間小薇均裝睡，聽得一清二楚。一直到清晨5點多，小薇假裝酒醒翻身起來，質問2人為何她沒穿衣服？蔡男謊稱是小薇自行脫光，小薇隨即聯繫男友人求救，隨後藉故離去，並驗傷報警處理；由於在小薇下體驗出蔡男DNA，所以檢方依照「對少女乘機性交罪」對2人提起公訴。

法院審理時，蔡男否認犯案，辯稱因為自己是性冷感，再加上王女是雙性戀，所以會使用王女的帳號出面邀女生前來飲酒，目的是要刺激他的性慾。蔡男更說，王女是因為不滿跟自己分手，所以才會聯合小薇對他挾怨報復。至於下體驗出DNA的部分，蔡男則辯稱自己有異位性皮膚炎，家裡到處都是他的皮屑，只要曾經坐在他家地板上，就會沾染上皮屑，所以不能證明他有性侵小薇。

至於王女則坦承不諱，並說自己是遭蔡男逼迫，才會出面邀約。王女更說，這不是第一次邀約女子前來飲酒，最少有過3次。她也知道蔡男灌醉這些女子後，會做不好的事情；但蔡男逼迫她一起進行，否則就要她滾出去。而王女也說，這些女子有些人是自願的，有些女子來時她不在場，或者她根本不想看就直接到樓下抽菸。

一審法院最後根據相關證據，認定2人有罪，將蔡男判刑4年，王女則判刑2年，並宣告緩刑4年的自新機會；王女未上訴，一審判決後定讞。但蔡男不服，再上訴第二審，二審高等法院審理後，駁回蔡男上訴，仍維持4年有期徒刑。