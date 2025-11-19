　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網約少女飲酒...情侶聯手性侵　驗出DNA竟辯：異位性皮膚炎

▲▼喝醉,喝酒,撿屍,酒杯,醉倒,示意圖。（圖／視覺中國）

▲少女假裝喝醉，卻遭男女2人聯手性侵。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新莊區蔡姓男子，2023年11月間要求王姓女友在網路上，約出未滿18歲的少女小薇（化名），前來家中一同飲酒。多杯黃湯下肚後，小薇裝睡，沒想到蔡男與女友，竟以按摩棒、手指，聯手性侵小薇。小薇事後報警，一審將蔡男判刑4年、王女判刑2年緩刑4年。蔡男上訴第二審，高等法院駁回上訴，仍將他判刑4年。可上訴。

判決指出，蔡男、王女交往後同居於新莊區某公寓2樓。案發於2023年11月間，凌晨12點47分，蔡男要求王女出面從交友軟體上邀約其他女子前來家中飲酒。小薇應王女要求後，搭乘蔡男安排的計程車前來，原本以為只有王女一人，沒想到進門後，才發現蔡男也在場。3人一同飲酒、聊天、玩遊戲。

到了凌晨3點多，小薇已經無意再飲酒，就倚靠在床邊閉眼，假裝因酒醉而沉睡。蔡男就指示王女將小薇搬到床上，並由王女退去小薇的長褲、內褲，蔡男則掀起小薇的上衣、內衣，由蔡男撫摸小薇胸部，並以手指、按摩棒性侵小薇得逞。蔡男王女結束後，2人另外在床上性行為。

期間小薇均裝睡，聽得一清二楚。一直到清晨5點多，小薇假裝酒醒翻身起來，質問2人為何她沒穿衣服？蔡男謊稱是小薇自行脫光，小薇隨即聯繫男友人求救，隨後藉故離去，並驗傷報警處理；由於在小薇下體驗出蔡男DNA，所以檢方依照「對少女乘機性交罪」對2人提起公訴。

法院審理時，蔡男否認犯案，辯稱因為自己是性冷感，再加上王女是雙性戀，所以會使用王女的帳號出面邀女生前來飲酒，目的是要刺激他的性慾。蔡男更說，王女是因為不滿跟自己分手，所以才會聯合小薇對他挾怨報復。至於下體驗出DNA的部分，蔡男則辯稱自己有異位性皮膚炎，家裡到處都是他的皮屑，只要曾經坐在他家地板上，就會沾染上皮屑，所以不能證明他有性侵小薇。

至於王女則坦承不諱，並說自己是遭蔡男逼迫，才會出面邀約。王女更說，這不是第一次邀約女子前來飲酒，最少有過3次。她也知道蔡男灌醉這些女子後，會做不好的事情；但蔡男逼迫她一起進行，否則就要她滾出去。而王女也說，這些女子有些人是自願的，有些女子來時她不在場，或者她根本不想看就直接到樓下抽菸。

一審法院最後根據相關證據，認定2人有罪，將蔡男判刑4年，王女則判刑2年，並宣告緩刑4年的自新機會；王女未上訴，一審判決後定讞。但蔡男不服，再上訴第二審，二審高等法院審理後，駁回蔡男上訴，仍維持4年有期徒刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中日磋商「北京官員手插口袋」！　日網怒炸
被動元件變台股新希望！　7檔攻漲停
檢舉台獨至今有上萬封線索！　國台辦：絕對保護舉報人個資
新北警約砲9人！　地點都在校園還拍片貼社群
快訊／記憶體4利空大亂鬥！　1檔摜跌停
《麻辣教師GTO》女星驚傳病危！　二度罹癌：已經不是正常身體
中國遊客取消赴日　專家：日本經濟損失「恐達1.7兆」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

扮雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」校方提告了　警通知網紅到案

彰化貨車騎上行人庇護島「該路段第10次」　網：最強三寶檢測器

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群　10萬交保

斗六民宅大火延燒4樓頂加！烈焰竄天　2住戶嗆傷送醫

騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」　夫辯：想激怒老婆返家

澎湖2車路口相撞！小貨車翻覆畫面曝　駕駛自行脫困2人送醫

專偷逢甲商圈！掀機車坐墊偷走萬元　賊騎Ubike找目標終被逮

IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

扮雄女學生拍「乖乖牌變壞女孩」校方提告了　警通知網紅到案

彰化貨車騎上行人庇護島「該路段第10次」　網：最強三寶檢測器

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群　10萬交保

斗六民宅大火延燒4樓頂加！烈焰竄天　2住戶嗆傷送醫

騎車持美工刀割女騎士背包搶奪失手　桃園大叔被起訴

帶女友回家竟傳訊妻「她在我房間」　夫辯：想激怒老婆返家

澎湖2車路口相撞！小貨車翻覆畫面曝　駕駛自行脫困2人送醫

專偷逢甲商圈！掀機車坐墊偷走萬元　賊騎Ubike找目標終被逮

IG隔空互嗆！嘉義男持刀刺穿對方心臟奪命　二審仍判14年

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

還有人不知道！友人飛韓國「行動電源1狀況」　直接被丟棄

柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

男人越活越年輕有祕訣？　研究：睪固酮可減緩老化

Joeman停播對決系列！新片「跑去當她助理」全暴動：太香了

首檔台股科技主動式ETF問世 群益00992A預計12／8開募

美關切陸「全球抓捕」沈伯洋　國台辦正告台獨：心存僥倖必遭懲治

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

從洋基到光芒再到白襪　昔外野手頂級新秀佩雷拉又被交易

希澈被始源按摩大慘叫　銀赫一旁拍攝完全不救XD

社會熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

王大陸開庭忘帶身分證　網笑瘋傳

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

資深女歌手疑遭設局仙人跳　被逼簽百萬本票

「愧疚嗎」李威夫妻拒認罪11／25齊作證

桃園男鐵鎚殺妻！鄰：前一天劇烈爭執

律師舉「網美酒店妹」案例　1規定范姜爆料確涉誹謗

又揪出6軍人當共諜　潛伏陸空軍「遇敵不戰」

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

桃園殺妻男是傳教士　自首畫面曝光

更多熱門

相關新聞

不爽IG被嗆！他持刀奪命二審仍判14年

不爽IG被嗆！他持刀奪命二審仍判14年

嘉義34歲王姓男子因不滿黃姓前女友與好友陳姓男子互動密切，又因IG上被陳男批評而覺得受辱，竟在2024年11月12日凌晨撂人上門談判，雙方談判不合竟持刀連刺陳男2下，造成刺穿心臟致死，嘉義地院國民法官庭王男14年，王男上訴後，台南高分院仍維持原判。

台積電副總羅唯仁跳槽　檢方立案偵辦

台積電副總羅唯仁跳槽　檢方立案偵辦

見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

女返柬埔寨遭7泰軍性侵　惡行曝光

女返柬埔寨遭7泰軍性侵　惡行曝光

日女遭「軟禁性侵17小時」！

日女遭「軟禁性侵17小時」！

關鍵字：

法律人權性侵女朋友酒醉高等法院乘機性交裝睡異位性皮膚炎二審

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面