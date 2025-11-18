台積電前技術副總羅唯仁疑帶槍投靠英特爾　台高檢立案偵辦

▲台積電前副總羅唯仁傳出帶槍投靠，高檢署立案偵辦。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁，在今年7月間退休，但他卻在10月間轉往台積電競爭對手英特爾公司擔任研發副總。由於傳出他在退休前利用職權，大量獲取台積電2奈米、A16、A14等先進製程的技術資料，被懷疑是帶槍投靠。由於案情敏感，台灣高等檢察署智財分署目前已經分案，進行偵辦。

台積電在今年7月間才爆發內鬼案件，曾經在台積電工作8年的工程師陳力銘，之後轉往日商東京威力公司行銷部門任職，並利用先前在台積電的人脈，聯繫仍在台積電的學弟吳秉駿、戈一平，而後以遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。

由於台積電2奈米製程機密，攸關台灣高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」；再加上陳男竊得機密後，直接供應給日本公司，所以這起內鬼案核屬國家安全層級。檢方偵辦後，自7月間對3人聲請羈押獲准，全案於8月底起訴後，目前3人仍遭智慧財產商業法院羈押中，未來恐面對7年以上重刑。

因此羅唯仁退休跳槽的案件發生後，不禁讓人聯想到本件內鬼案。而且羅唯仁在退休前，爆出動用其高階主管的職權，要求下屬對他簡報並影印大批2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術相關機密資料帶走。若查證屬實，羅唯仁的行為很有可能也觸犯《國家安全法》。

由於台積電這類高科技公司，在員工離職、退休時，都會要求員工簽下「競業禁止」合約，18個月內不得轉換到相關行業的公司，期間內可以領取公司的半薪。但外界傳聞，羅唯仁退休時竟未簽下此類合約。對此，台積電目前不願回應相關傳聞。

而據檢方指出，目前台積電還在蒐證階段，並未提出告訴；但因為本案非常敏感，因此高檢署智財分署才主動剪報分案，目前檢方並未透露下一步偵辦行動，由於事涉高階商業機密，甚至攸關國家機密，檢方可能短時間內就會發動偵查作為。