川普簽字了！　30天內強制公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

▲ 川普發文宣布，他已簽署公開艾普斯坦檔案的法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普19日晚間正式簽署《艾普斯坦檔案透明法案》，下令司法部在30天內公開所有與已故「淫魔富商」性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的所有非機密紀錄與文件，顯示川普立場的重大轉變。

川普在自家社群平台Truth Social發文寫道，「艾普斯坦一生都是民主黨員，向民主黨政治人物捐贈數千美元，和許多知名民主黨人士關係密切。」他點名前總統柯林頓（Bill Clinton）等人，並稱「或許這些民主黨人與艾普斯坦關係的真相即將揭曉，因為我剛剛簽署了公布艾普斯坦檔案的法案！」

綜合《國會山報》等外媒，該法案要求司法部長邦迪（Pam Bondi）在30天內以「可搜尋和下載的格式」公開所有相關記錄，涵蓋FBI和各地檢察官辦公室持有的調查資料、通訊記錄、飛行日誌、旅行紀錄，以及和艾普斯坦犯罪行為有關的個人和實體資訊。

川普先前堅決反對公開這些檔案，甚至稱此議題是個「騙局」，但在眾議院確定將通過相關立法後，迅速改口稱，「我們沒什麼好隱瞞的。」

▲ 川普、梅蘭妮亞2000年與艾普斯坦（右2）及其前女友兼名媛麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

國會兩院就此案展現罕見團結，眾議院以427票對1票壓倒性通過法案，僅路易斯安那州共和黨議員希金斯（Clay Higgins）投下反對票；參議院隨後無異議通過，法案火速送達白宮。

不過，可公開的資訊範圍仍有限制。法案明確規定，司法部可隱藏或遮蔽受害者身分及個資，同時對於可能危及進行中的聯邦調查或起訴程序的資訊，也允許暫時扣留，但此類措施必須「範圍狹窄且具時效性」。

司法部先前表示，已釋出所有可公開的艾普斯坦相關文件，但許多資料受到法院封存令保護。今年7月的一份司法部備忘錄指出，「大部分資料受法院命令封存，封存目的僅為保護受害者，並未對其他第三方的非法行為指控提供額外保護。」

國會議員此前已公布數萬份文件，揭露艾普斯坦與多位知名人士的關係，包括前財政部長薩默斯（Larry Summers）、川普傳記作者沃爾夫（Michael Wolff）等。

曾和艾普斯坦交好的川普也出現在部分已公開文件中，據眾議院監督委員會民主黨議員公布的文件，艾普斯坦在寫給沃爾夫的電郵中便提及川普，「他當然知道那些女孩的事，因為他要求吉絲蓮停止。」

另一封電郵中，艾普斯坦稱川普是「不會吠的狗」，並在其他郵件中對川普多有貶抑，甚至寫道，「我見過很多壞人，沒有一個像川普那麼壞，他身上沒有一個正直的細胞。」