　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普簽字了！　30天內強制公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普發文宣布，他已簽署公開艾普斯坦檔案的法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普19日晚間正式簽署《艾普斯坦檔案透明法案》，下令司法部在30天內公開所有與已故「淫魔富商」性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的所有非機密紀錄與文件，顯示川普立場的重大轉變。

川普在自家社群平台Truth Social發文寫道，「艾普斯坦一生都是民主黨員，向民主黨政治人物捐贈數千美元，和許多知名民主黨人士關係密切。」他點名前總統柯林頓（Bill Clinton）等人，並稱「或許這些民主黨人與艾普斯坦關係的真相即將揭曉，因為我剛剛簽署了公布艾普斯坦檔案的法案！」

綜合《國會山報》等外媒，該法案要求司法部長邦迪（Pam Bondi）在30天內以「可搜尋和下載的格式」公開所有相關記錄，涵蓋FBI和各地檢察官辦公室持有的調查資料、通訊記錄、飛行日誌、旅行紀錄，以及和艾普斯坦犯罪行為有關的個人和實體資訊。

川普先前堅決反對公開這些檔案，甚至稱此議題是個「騙局」，但在眾議院確定將通過相關立法後，迅速改口稱，「我們沒什麼好隱瞞的。」

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲ 川普、梅蘭妮亞2000年與艾普斯坦（右2）及其前女友兼名媛麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

國會兩院就此案展現罕見團結，眾議院以427票對1票壓倒性通過法案，僅路易斯安那州共和黨議員希金斯（Clay Higgins）投下反對票；參議院隨後無異議通過，法案火速送達白宮。

不過，可公開的資訊範圍仍有限制。法案明確規定，司法部可隱藏或遮蔽受害者身分及個資，同時對於可能危及進行中的聯邦調查或起訴程序的資訊，也允許暫時扣留，但此類措施必須「範圍狹窄且具時效性」。

司法部先前表示，已釋出所有可公開的艾普斯坦相關文件，但許多資料受到法院封存令保護。今年7月的一份司法部備忘錄指出，「大部分資料受法院命令封存，封存目的僅為保護受害者，並未對其他第三方的非法行為指控提供額外保護。」

國會議員此前已公布數萬份文件，揭露艾普斯坦與多位知名人士的關係，包括前財政部長薩默斯（Larry Summers）、川普傳記作者沃爾夫（Michael Wolff）等。

曾和艾普斯坦交好的川普也出現在部分已公開文件中，據眾議院監督委員會民主黨議員公布的文件，艾普斯坦在寫給沃爾夫的電郵中便提及川普，「他當然知道那些女孩的事，因為他要求吉絲蓮停止。」

另一封電郵中，艾普斯坦稱川普是「不會吠的狗」，並在其他郵件中對川普多有貶抑，甚至寫道，「我見過很多壞人，沒有一個像川普那麼壞，他身上沒有一個正直的細胞。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄某大樓墜樓！　20多歲女子墜中庭明顯死亡
粿粿家寧被SWAG鎖定！　6名人破尺度…她上演「火車便當」
大苑子搶註冊「石虎柳丁」　農場女兒怒：為何這樣欺負農民
吳怡萱生了！曬女兒照　柯文哲獻上祝福
美媒爆道奇鎖定「台灣頂尖投手」！
中山隧道有「長髮女鬼」！民眾嚇壞急拜拜　3人拍靈異片慘了
Sandy外景大遲到！「來賓是徐乃麟」急視訊道歉：快瘋了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI狂飆「未來人類免上班」　馬斯克超狂預言：連錢都不重要

搭特斯拉自駕計程車發現「司機一路狂睡」　男嚇壞：警示音狂響

川普簽字了！　30天內強制公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

過海關「下體異常凸起」男辯稱GG太大　檢查掏出2隻瀕危鸚鵡

中國「抗日潮」陸客怒退機票　轉飛南韓觀光！韓網崩潰：拜託別來

俄國也發聲！批高市「台灣發言」極度危險：應牢記歷史教訓

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

指控莫斯科「搞軌」！　波蘭關閉最後一間俄國領事館

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

AI狂飆「未來人類免上班」　馬斯克超狂預言：連錢都不重要

搭特斯拉自駕計程車發現「司機一路狂睡」　男嚇壞：警示音狂響

川普簽字了！　30天內強制公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

過海關「下體異常凸起」男辯稱GG太大　檢查掏出2隻瀕危鸚鵡

中國「抗日潮」陸客怒退機票　轉飛南韓觀光！韓網崩潰：拜託別來

俄國也發聲！批高市「台灣發言」極度危險：應牢記歷史教訓

逾千中國遊客退訂「還想免費取消」　日老字號飯店：很為難

北京日料店受害！訂位「一半以上」遭取消　業者嘆：恐難撐過明年

指控莫斯科「搞軌」！　波蘭關閉最後一間俄國領事館

輝達財報強心針！　台積電ADR盤後跳漲逾3%

AI狂飆「未來人類免上班」　馬斯克超狂預言：連錢都不重要

用「AI人臉辨識」抓通緝犯？英國3城鎮率先上線引關注！

犀利網紅的無聊理財學　陳沂不拚暴賺只求穩收息5%

抓包「大胸薄紗妹」半夜私訊球星老公！劉雨柔冒第六感：一定有事

快訊／高雄鼓山某大樓驚傳墜樓　20多歲女掉落中庭當場死亡

7-11現烤麵包「專車直送」銷量翻倍！全家蔬食菜單擴充省10元

搭特斯拉自駕計程車發現「司機一路狂睡」　男嚇壞：警示音狂響

政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002億

《三角洲行動》涉盜用美術素材　《Rust》營運長：想合作要先講

長榮空服員案　勞長推新制：勞工病假1年未超過10天不得不利對待

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

國際熱門新聞

川普突轉貼黃仁勳3句話

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4％

網紅「橙子姐姐」涉詐落網　素顏照驚呆網：她誰

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

中國企員工日本行取消　旅遊警示升級

黃仁勳3重點反駁「AI泡沫化」：AI已不可逆

輝達Q3財報1.8兆創新高！　黃仁勳：Blackwell銷量遠超出預期

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令救援

韓女偶像追星成功！　交往大8歲羽球男神

全球首例！人類感染H5N5禽流感

日老字號飯店　逾千中國遊客退訂

美股終結連4跌全面收高！台積電ADR勁揚近1.6％　輝達漲近3％

更多熱門

相關新聞

美司法部宣布：30天內公布「淫魔富豪」檔案

美司法部宣布：30天內公布「淫魔富豪」檔案

美國國會近日以絕對多數通過一項法案，要求川普政府公開與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查檔案。司法部長邦迪（Pam Bondi）今天宣布，政府計劃在30天內披露部分內容，以回應外界的高度關注。

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　嗆女記者：閉嘴，小豬

川普被追問「淫魔電郵」怒炸　嗆女記者：閉嘴，小豬

川普籲公開淫魔富商檔案：沒啥好隱瞞

川普籲公開淫魔富商檔案：沒啥好隱瞞

淫魔富商：川普與受害者共度數小時

淫魔富商：川普與受害者共度數小時

關鍵字：

標籤:川普艾普斯坦性醜聞司法部透明法案

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

川普突轉貼黃仁勳3句話

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

台積電洩密？前工程師：非常棘手

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面