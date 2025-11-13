　
國際

淫魔富商郵件「扯上川普」！　稱他與受害者共度數小時

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲2000年川普夫婦、淫魔富商艾普斯坦與其前女友兼長期同夥麥絲威爾合影。（圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

美國已逝「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電子郵件內容12日曝光，內容指出昔日友人川普絕對「知道那些女孩的事」，似乎暗示現任總統知情他所涉入的未成年少女性販運罪行。不過，白宮已經駁斥，這些都是為了抹黑川普的虛假敘述。

眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）民主黨議員公布一批超過2萬頁的電子郵件，是艾普斯坦寫給長期同夥麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）及作家沃爾夫（Michael Wolff）等好友的內容，「令人對川普及他對艾普斯坦駭人罪行的知情程度，產生嚴重的質疑」。

在一封2019年1月31日寄出的信中，艾普斯坦提到，川普當時宣稱要求他退出海湖俱樂部（Mar-a-Lago Club）會員，但自己從來不是會員，「他當然知道那些女孩的事，因為他叫格希萊恩（麥絲威爾的名字）住手。」

▲▼ 美國前總統川普與已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／達志影像）

▲川普與艾普斯坦是多年好友。（圖／達志影像）

在另一則2011年4月寫給麥克斯威爾的訊息中，艾普斯坦表示，「我想讓妳知道，那隻還沒吠叫的那隻狗就是川普。（某位受害者）在我家和他共度數小時……但他一次都沒被提及。」

川普是艾普斯坦的多年好友，但他宣稱2人早在2000年代初期就鬧翻了，持續否認與這位已逝金融業有過任何不當行為，迄今也未被指控犯下與其性販運案件有關的任何刑事罪名。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）回應，眾院民主黨人把這些電子郵件「選擇性洩漏」給自由派媒體，是為了「製造虛假敘述以抹黑川普總統」，「事實是，川普總統數十年前把艾普斯坦趕出了他的俱樂部，原因是他對於他的女性員工舉止詭異令人不適……任何有常識的美國人都能看穿這場騙局」，而這些公布文件只會證明「川普總統沒有做錯任何事」。

淫魔富商檔案「驚見川普姓名」　CNN：美司法部長5月就提過

 
11/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

