國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普大轉彎！　籲支持公開「淫魔富商」檔案：沒什麼好隱瞞

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲針對艾普斯坦案，川普態度大轉變。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普16日呼籲共和黨眾議員投票支持公開「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件與檔案，「我們沒什麼好隱瞞的」，與他上周宣稱此舉是「騙局」的立場截然不同。

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「眾議院共和黨人應該投票公開艾普斯坦檔案，因為我們沒什麼好隱瞞的，也是時候擺脫這場由激進左派瘋子策畫的民主黨騙局，他們這麼做是為了轉移共和黨巨大成功的注意力。」

川普上周宣稱，民主黨人推動公布文件只是一場騙局，目的是「轉移他們在政府關門糟糕表現的注意力」，還指示司法部調查艾普斯坦與前總統柯林頓等知名民主黨人士的關係。對此，柯林頓發言人14日回應，已公開的電子郵件「證明柯林頓什麼都沒做，什麼都不知道」。

▲▼2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）

▲2000年川普夫婦、艾普斯坦（右2）與其前女友兼長期同夥麥絲威爾（右1）合影。（圖／VCG）

目前，民主黨眾議員康納（Ro Khanna）和共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）已成功募集足夠連署，強制眾院就此案進行全體表決。其中，眾議員梅斯（Nancy Mace）與波伯特（Lauren Boebert）等川普盟友也簽署支持，共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）原本反對，但已改口承諾會讓此案交由全體表決。

眾院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）民主黨議員12日公布超過2萬頁的艾普斯坦電子郵件，內容指出川普絕對「知道那些女孩的事」，甚至與其中一名性販運受害者「共度數小時」。但白宮已經駁斥，稱這些都是抹黑川普的虛假敘述。

艾普斯坦2019年在獄中自殺身亡，其案件一直是各種陰謀論的焦點。川普與艾普斯坦曾是多年好友，但聲稱兩人大約在2007年「鬧翻」，並持續否認與其性犯罪有任何關連。

淫魔富商郵件「扯上川普」！　稱他與受害者共度數小時

11/15 全台詐欺最新數據

川普6.2萬關稅紅利　成本恐逾18兆

