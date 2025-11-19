　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國會壓倒性票數通過！　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

▲▼ 艾普斯坦Jeffrey Epstein（圖／路透）

▲艾普斯坦2019年在紐約曼哈頓監獄身亡，官方認定為自殺。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國會內圍繞已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的爭議持續升高。眾議院與參議院本週幾乎以全票通過決議，要求司法部公開所有未列為機密的艾普斯坦相關檔案，法案如今正式送交總統川普（Donald Trump）簽署，而這也是川普原本反對數月後，突然改口支持的最新進展。

根據《路透社》報導，眾議院在川普立場改變後兩天就進行表決，最終以427比1的壓倒性票數通過；法案接著送交共和黨占多數的參議院，參議院迅速核准，替公開艾普斯坦案底細掃除最後一道國會障礙。

在法案表決前，約20多名自稱遭艾普斯坦性虐待的倖存者現身國會外，與跨黨派議員呼籲公開真相。她們手拿年輕時的照片，象徵首次遇到這名紐約金融家的年紀，許多人在眾議院旁聽席看到法案通過後激動落淚、互相擁抱。

▲▼已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案受害者齊聚國會山莊外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲受害者齊聚國會山莊外抗議。（圖／達志影像／美聯社）

艾普斯坦醜聞長期成為共和黨內的敏感議題，特別是川普曾向支持者強調陰謀論，使這起事件在黨內引發更多裂痕。艾普斯坦2019年在紐約曼哈頓監獄身亡，官方認定為自殺，這也讓外界的質疑持續延燒。

雖然川普不再反對法案，但面對相關提問，他依舊語氣強硬。他18日在白宮橢圓形辦公室，有記者問起艾普斯坦案，他當場怒罵對方是糟糕的人，並批評記者任職的電視台不該持有執照。

川普強調，自己與艾普斯坦毫無關係，還表示早在多年前就把對方踢出俱樂部。然而川普過去在1990年代與2000年代曾多次與艾普斯坦共同出席社交活動，這段關係也成為他面對支持者時少見的弱點。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普強調自己與艾普斯坦毫無關係。（圖／達志影像／美聯社）

根據最新路透社／益普索調查，僅44%的共和黨選民認可川普處理此事的方式，遠低於他整體82%的支持度。

在國會外的記者會上，一名受害者瓊斯（Jena-Lisa Jones）更直接點名川普，呼籲他停止將此議題政治化，「我投票給你，但你在這件事上的表現，已經讓全國丟臉。」

推動強制公開法案的肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）直指司法部在保護戀童癖與人口販運者，並強調只有「那些有錢、有權勢的人被上銬帶進監獄時」，外界才能確認這項法案真正發揮作用。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
保護被害人隱私，避免二度傷害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

11/16 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普再點名台灣搶晶片　她推測原因

美國總統川普再度點名台灣「搶晶片」，財經網美胡采蘋推測，可能與台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁的事情有關，羅退休後被質疑帶槍投靠英特爾，但不論羅有沒有拿走機密資料，現在這件事情鬧得人盡皆知，「他已經不好去英特爾上班了」。

艾普斯坦川普司法部國會北美要聞

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

