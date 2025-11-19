美國會壓倒性票數通過！　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

▲艾普斯坦2019年在紐約曼哈頓監獄身亡，官方認定為自殺。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國會內圍繞已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的爭議持續升高。眾議院與參議院本週幾乎以全票通過決議，要求司法部公開所有未列為機密的艾普斯坦相關檔案，法案如今正式送交總統川普（Donald Trump）簽署，而這也是川普原本反對數月後，突然改口支持的最新進展。

根據《路透社》報導，眾議院在川普立場改變後兩天就進行表決，最終以427比1的壓倒性票數通過；法案接著送交共和黨占多數的參議院，參議院迅速核准，替公開艾普斯坦案底細掃除最後一道國會障礙。

在法案表決前，約20多名自稱遭艾普斯坦性虐待的倖存者現身國會外，與跨黨派議員呼籲公開真相。她們手拿年輕時的照片，象徵首次遇到這名紐約金融家的年紀，許多人在眾議院旁聽席看到法案通過後激動落淚、互相擁抱。

▲受害者齊聚國會山莊外抗議。（圖／達志影像／美聯社）



艾普斯坦醜聞長期成為共和黨內的敏感議題，特別是川普曾向支持者強調陰謀論，使這起事件在黨內引發更多裂痕。艾普斯坦2019年在紐約曼哈頓監獄身亡，官方認定為自殺，這也讓外界的質疑持續延燒。

雖然川普不再反對法案，但面對相關提問，他依舊語氣強硬。他18日在白宮橢圓形辦公室，有記者問起艾普斯坦案，他當場怒罵對方是糟糕的人，並批評記者任職的電視台不該持有執照。

川普強調，自己與艾普斯坦毫無關係，還表示早在多年前就把對方踢出俱樂部。然而川普過去在1990年代與2000年代曾多次與艾普斯坦共同出席社交活動，這段關係也成為他面對支持者時少見的弱點。

▲川普強調自己與艾普斯坦毫無關係。（圖／達志影像／美聯社）



根據最新路透社／益普索調查，僅44%的共和黨選民認可川普處理此事的方式，遠低於他整體82%的支持度。

在國會外的記者會上，一名受害者瓊斯（Jena-Lisa Jones）更直接點名川普，呼籲他停止將此議題政治化，「我投票給你，但你在這件事上的表現，已經讓全國丟臉。」

推動強制公開法案的肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）直指司法部在保護戀童癖與人口販運者，並強調只有「那些有錢、有權勢的人被上銬帶進監獄時」，外界才能確認這項法案真正發揮作用。

