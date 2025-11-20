　
社會 社會焦點 保障人權

嘉義書記官偷摸「越式洗頭小姐」　議員妻道歉

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義地檢署王姓書記官被指控，在一家越式洗髮按摩店對女按摩師性騷擾，事後還被挖出他的妻子是嘉義市議員黃露慧。對於外界爭議，黃露慧公開向當事人道歉，表明知道丈夫平時壓力大會去按摩，如果過程中不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人反感，她感到很抱歉。

嘉義市議員黃露慧。（圖／翻攝自Facebook／黃露慧Lulu）

▲黃露慧的丈夫被指控涉嫌性騷擾女按摩師，她出面代夫致歉。（圖／翻攝自Facebook／黃露慧Lulu）

回顧案件經過，嘉義市東區一間越式洗髮按摩店的業者17日在Threads上發文，指控常客王男多次對店內女按摩師進行不當肢體碰觸，並公開相關畫面，畫面中明顯可見王男在按摩時伸手觸摸女按摩師的小腿，遭到店家喝斥並驅離時，王男竟還聲稱「別的店可以，我以為這邊也可以」。

隨著影片曝光，這件事情在網路上引發社會大眾討論，王男也隨之被起底是嘉義地檢署的書記官，他的妻子則是嘉義市議員黃露慧。

對此，黃露慧19日公開向當事人致歉，她表示，知道丈夫有壓力大會去按摩的習慣，如果按摩過程中有不小心碰到按摩師的小腿，造成當事人不愉快或反感，她感到很抱歉，並誠摯向當事人道歉。

嘉義地檢署也回應，該名同仁下班時間在署外活動，行為欠妥，造成店家服務人員感受不佳，本署已經啟動行政調查，同仁在接受調查時，也對店家表達道歉之意，後續將召開人事考核會議，依法審議懲處。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

嘉義書記官偷摸「越式洗頭小姐」　議員妻道歉
才喊台灣搶走晶片生意　川普突轉貼黃仁勳3句話
冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度
阿嬤想買衣行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬
Gemini 3好評Alphabet股價漲近3％創新高！　盤
今晨最低12.8度！　「雨終於停了」時間曝光
川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣
快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4

書記官按摩伸狼爪！嘉檢出手：啟動行政調查

書記官按摩伸狼爪！嘉檢出手：啟動行政調查

嘉義地檢署書記官、市議員黃露慧的丈夫王男遭控訴，日前前往一家越式洗髮按摩店，竟對女按摩師毛手毛腳，王男遭驅離時竟還稱「別的店可以，我以為這邊也可以」，引發軒然大波，黃露慧也因此向當事人致歉。嘉義地檢署稍早也做出回應，除譴責王男行為外，同時啟動行政調查，並召開人事考核會議，依法審議懲處。

