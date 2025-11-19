嘉義試槍男猝死！家屬質疑「大腸癌末還羈押」　檢今解剖大逆轉

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣大林鎮一名羅姓男子15日晚間因涉嫌於某處民宅外試槍，因此遭到警方逮捕，並由檢方複訊後聲押禁見獲准，未料羅嫌16日晚間在法院移交至地檢署的過程中，突身體不適，送醫搶救不治。由於羅嫌先前曾自述罹患大腸癌四期，家屬也稱他平常需要包尿布，質疑為何還要羈押？但檢方今(19日)會同法醫解剖遺體，經檢視大腸未發現癌症病變，至於詳細死因，仍待進一步毒物檢驗。

警方調查，羅嫌15日晚間10時許在大林鎮一處民宅外試槍，民眾聽聞槍響後連忙報警，隨後警方將羅嫌帶回，並查扣槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆。警方經初步偵訊後，16日下午將羅嫌移送嘉義地檢署，同日傍晚檢方複訊後認定羅嫌涉犯5年以上重罪，犯罪嫌疑重大，向法院羈押禁見獲准。

未料16日晚間羅嫌移交回地檢署時，突然身體不適、口吐白沫，雖法警立即通報並送往聖馬爾定醫院搶救，但仍於當晚10時01分宣告死亡，初判疑似為氰化物中毒。

由於羅嫌落網偵訊時曾自述罹患大腸癌四期，家屬事後也質疑羅嫌癌末，健康狀況極差，且須穿尿布，「為何還要羈押？」對此，檢方今(19日)會同法醫解剖羅嫌遺體，但未發現大腸處有癌變，此外羅嫌肺臟2側有肺水腫、且心臟心室肥厚及脂肪浸潤情形。而羅嫌死因是否係氰化物所致，尚須採集檢體進行毒物化驗釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995