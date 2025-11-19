書記官按摩伸狼爪「以為這邊可以」！　嘉檢出手：啟動行政調查

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義地檢署書記官、市議員黃露慧的丈夫王男遭控訴，日前前往一家越式洗髮按摩店，竟對女按摩師毛手毛腳，王男遭驅離時竟還稱「別的店可以，我以為這邊也可以」，引發軒然大波，黃露慧也因此向當事人致歉。嘉義地檢署稍早也做出回應，除譴責王男行為外，同時啟動行政調查，並召開人事考核會議，依法審議懲處。

該家越式洗髮按摩店位於嘉義市東區，業者17日於threads上發文，指控常客王男多次對店內女性按摩師有不當的肢體碰觸，同時公開蒐證畫面，明顯可見王男在按摩時伸手觸摸按摩師小腿，當場遭到店家喝斥並驅離；王男離開時竟還稱「別的店可以，我以為這邊也可以」，令業者忍不住直言「快氣到瘋掉」。

據悉，此非王男首次伸出鹹豬手，業者表示，王男是店裡的常客，經常預約消費，但每次員工見到他就面有難色，經詢問後才發現王男過往有多次類似騷擾行為，此次業者親見目睹，立即錄影蒐證，將他驅逐出店後列入「永久拒接名單」。

隨著影片在網路上發酵，王男身分也曝光，竟是當地市議員黃露慧的丈夫，同時也是嘉義地檢署書記官。對此，黃露慧公開向當事人表示歉意；嘉義地檢署稍早也做出回應，「本署對於任何工作場所，發生之冒犯或侮辱行為，使他人 感到受挫、羞辱，進而產生身心壓力等行為，均予以譴責。 對於同仁下班時間在署外活動，行為欠妥，造成店家服務人 員感受不佳乙事，本署業已啟動行政調查，同仁於接受調查 時，也對店家表達道歉之意，將召開人事考核會議，依法審 議懲處。」