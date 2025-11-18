館長要給2千萬證據「小偉PO了」　全場都看傻：反串在酸吧？

▲館長。（圖／翻攝自館長YT、Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

館長和幾位元老級員工的糾紛難解，就有網友在PTT轉貼小偉曬證據的截圖，「因為一直被嘲諷，小偉不忍了，直接秀出證據，證實館長真的有要給他兩千萬。」從訊息中可見，傳訊息指控夫妻倆對他造成長期心理壓力，信了館長有一億的話，他就能拿到2千萬，沒想到卻是一場空。話題引發討論。

17日上午，一名自稱是小偉（瑋）的網友在Threads發長文，列出5點回應，首先當時不敢把性騷擾的事說出來，是因為年輕害怕、需要生活，又擔心爆料會造成公司與廠商幾千萬損失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，他否認勒索 2000 萬，稱是館長以前說過「我有一億你就有 2000 萬」的承諾，不是因為性騷擾而要求和解金。留言處還附上訊息截圖，當中一段內容是「你們夫妻利用我對你們的信任對我多次性騷擾，造成長期的心理壓力，看了心理醫生，也因為壓力太大得了甲亢，以後都要過著吃藥的生活。」

接著他委屈直呼，「甚至說你有一億我就有2000 萬的話來安撫我，結果是一場空，加上近期在我背後說的那些輿論太讓人失望了。」「你對我精神上造成的傷害那麼久了，健康也沒了，我也付出了10 幾年的時間了，也該談和解了。」

就有人忍不住把訊息截圖轉PO到PTT，瞬間引爆熱論，網友都傻眼，「證據？我只看到一個人在講空話」、「這也叫證據？」「結果這對話是自己講的？」「看完『證據』後，我反而懷疑是假的」、「這啥證據？我自己打IU說要嫁給我也算證據嗎」、「我跟Keep筆記對話也是這個畫面」、「還以為是館長回話，結果是自己打的XD」、「又不是小朋友萬聖節，不給糖果就搗蛋。」也有人直呼，「這是反串在酸吧？大家不要認真。」

據悉，該名自稱小偉的網友在Threads發長文，列出5點回應，這次出來發聲，是為了澄清外界不實指控。關於性騷擾的指控在錄音檔中已說明，不再多談，他當時選擇沉默，是因為「當時的我蠢，也很怕他」，加上自己需要生活，且部分廠商資金尚未歸還，擔心若爆料會讓其他人蒙受數千萬損失。

針對外界指控他向館長索討2000萬，小偉解釋，「你記不記得你答應過『你有一億我就有2000萬』，我沒有說因為你做那些事，所以要給我兩千萬」，並未將此作為和解條件或交換要求。

小偉也透露，身體不好離開公司，「照顧我的是鑒哥不是你」，選擇錄音是為了自保，因為館長「說話變來變去」的情況太嚴重。他回憶創業初期的辛苦，曾與女友無薪撐店一年，直到李慶元引薦鑒哥，才為事業帶來轉機，「我覺得我沒有任何對不起你。」

小偉表示，在「成吉思汗」擔任的角色，從不是教練或業務，而是「看頭看尾」的角色，甚至還賣掉自己的車幫忙維持工程資金，「幫我加薪的人幾乎都是鑒哥，不是你耶。」

他提到，以往都是他一人計算員工的薪資，「一個一個對，一塊錢都不能出錯，算到半夜是基本」、「應該不是要人算薪水、看出帳、當監工，還要兼當業務教練吧？不是整天在你眼前做事才叫有做事吧？」

小偉語氣沉重地向館長喊話，「你應該想想，為什麼大家離你而去」，大家給足館長面子，從沒人計較過什麼，「但是先計較的卻是你」。他坦言，被近期的冷言冷語逼到心寒，才選擇公開發聲，「做人不能忘本，現在的你可能被某些東西蒙蔽了你的雙眼。」最後，他還提醒館長「快點把錢還給鑒哥」。

貼文一出，立刻在Threads上引起熱烈討論，不過帳號持有者是否為小偉本人仍有待證實。