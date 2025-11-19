上班都在打遊戲！館長爆「大師兄刷紫變」噴百萬　釣出一票老司機

▲館長直播反擊所有指控。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

館長近日遭三名元老級員工連環爆料，指控他性騷擾及不當行為；而館長則反控，三人長年恐嚇勒索，進公司都在「玩遊戲」，且在手遊上的花費高達數百萬元。話題釣出一票老司機，紛紛笑說「紫變後期幾萬塊就有了，更貴的是紅變」、「好險我是金變」。

網友在Threads發文直呼，聽到館長說大師兄刷紫變，花了幾百萬，「有玩天堂的一定很有感，因為我曾經是花5百多（萬）沒紫變的人。」

此話一出，不少老司機洗版表示，「五百萬都刷不到！嘖...果然是黑」、「我看過一個知名網紅，先是藍變，再來綠變、白變，最近在拚紅變」、「能玩天堂M或天堂W到現在的，非富即貴，天堂M我撐了幾個月，天堂W撐了半年多開銷實在撐不住、玩不起」、「現在紫變爛大街，我分身無課跟著活動的，都有紫變紫娃紫聖物，幸運金聽說2萬就有了」、「在6、7年前是神，但現在就是打幣機」、「我也是疫情期間玩天堂W，半年花了500萬！當時只是非常非常小咖的玩家，也是幸運的有兩紫變、兩紫娃」、「一個月300的路過」、「天堂W當初的紫變也是幾百幾千萬，我玩半年就退坑，後來三周年回去玩，紫變帳號連杯手搖飲都換不到了，你說扯不扯」。

▲李慶元與館長互槓。（圖／翻攝自李慶元臉書、館長YT）

拉回爭議一事，陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議。

不過，館長16日在直播中反擊，砲轟這三人滿嘴謊話，恐嚇勒索長達好幾年，不僅在公司都不做事，每天玩遊戲，且在手遊上的花費就高達數百萬元，「領我的錢、開我的車、吃我的飯，沒有錢就情勒。」

