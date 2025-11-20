「救了全村的男人」大馬村長病倒要動手術　女兒：擔心的事發生了

▲「救了全村的男子」光復鄉大馬村病倒要動手術。（圖／翻攝王湘惠Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣光復鄉9月遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，靠近溪邊的大馬村地勢較高，且村長王梓安認真執行撤離措施，最終村內居民全數平安，他也被譽為救了全村的男人，不料19日傳出他因病住院，甚至必須進行手術，消息一出立刻引發網友關注，紛紛留言祝福他能早日康復。

王梓安的女兒王湘惠19日在Threads表示，她最擔心的事情還是發生了，許多人說爸爸是超人，但爸爸其實也會累，「災後第56天，爸爸因過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升，我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那一份疲憊有多深，而鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，他們昨天（18日）只能臨時繞到瑞穗就醫，但爸爸19日狀況仍然不好，於是2位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王湘惠表示，「災情期間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建，而身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛，今天（19日）確定要進行手術，願神看顧爸爸的身體。爸爸加油，村落事務暫停，物資也請暫緩，謝謝。」

貼文一出立刻湧入大批網友留言，紛紛祝福王梓安能早日康復，有人說，「村長好好休息，你是花蓮的超人，早日康復」、「王村長加油，超喜歡你的，一切都會順利的」、「村長加油啊」、「祝福您平安度過難關，繼續帶大家恢復家園」、「上帝保佑王村長早日康復、元氣滿滿」。