　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「救了全村的男人」大馬村長病倒要動手術　女兒：擔心的事發生了

▲▼花蓮光復鄉大馬村長王梓安病倒，3萬人集氣。（圖／翻攝王湘惠Threads）

▲「救了全村的男子」光復鄉大馬村病倒要動手術。（圖／翻攝王湘惠Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣光復鄉9月遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，靠近溪邊的大馬村地勢較高，且村長王梓安認真執行撤離措施，最終村內居民全數平安，他也被譽為救了全村的男人，不料19日傳出他因病住院，甚至必須進行手術，消息一出立刻引發網友關注，紛紛留言祝福他能早日康復。

王梓安的女兒王湘惠19日在Threads表示，她最擔心的事情還是發生了，許多人說爸爸是超人，但爸爸其實也會累，「災後第56天，爸爸因過度操勞開始發燒，發炎指數還在往上升，我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那一份疲憊有多深，而鳳凰颱風又把光復便橋沖斷，他們昨天（18日）只能臨時繞到瑞穗就醫，但爸爸19日狀況仍然不好，於是2位老人家又開著193縣道，慢慢開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王湘惠表示，「災情期間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建，而身在異國的我，能做的只有祈禱、只有牽掛，今天（19日）確定要進行手術，願神看顧爸爸的身體。爸爸加油，村落事務暫停，物資也請暫緩，謝謝。」

貼文一出立刻湧入大批網友留言，紛紛祝福王梓安能早日康復，有人說，「村長好好休息，你是花蓮的超人，早日康復」、「王村長加油，超喜歡你的，一切都會順利的」、「村長加油啊」、「祝福您平安度過難關，繼續帶大家恢復家園」、「上帝保佑王村長早日康復、元氣滿滿」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本將重啟「全球最大核電廠」
賓賓哥又闖禍！　校方、家長全氣炸
青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白
全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「救了全村的男人」大馬村長病倒要動手術　女兒：擔心的事發生了

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

快訊／13分鐘2震　花蓮「4.5地震連發」3級有感搖晃

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／20:25花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

「救了全村的男人」大馬村長病倒要動手術　女兒：擔心的事發生了

阿嬤想買衣服行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬網友

賓賓哥又闖禍！突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

早餐神物「豆棗」竟是台灣發明的　他曝起源讚：可申請文化遺產

快訊／13分鐘2震　花蓮「4.5地震連發」3級有感搖晃

快訊／20:25台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／20:25花蓮地區發生有感地震　預估震度3級以上

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

才喊台灣搶走晶片生意　川普突轉貼黃仁勳3句話

Hyundai「概念越野休旅Crater」預告登場！粗獷態度開啟冒險新篇章

60歲婦剖腹產下健康男嬰！醫揭奇蹟背後的高風險：不要盲目嘗試

「救了全村的男人」大馬村長病倒要動手術　女兒：擔心的事發生了

「全村希望」大馬村長病倒送醫　女兒淚求：爸需休息！3萬人集氣

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

中日關係緊張新焦點　賴瑞隆、蔡秉璁籲高雄民眾用行動支持日本水產

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚

籃籃遭胡瓜誤觸胸惹議　小禎意外爆「有男友」

生活熱門新聞

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

嬤行動不便只能在門口　店員1動作暖哭網

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

明再探12℃　下波變天時間曝

明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」

發濺血圖卡被起訴　工程師復出開酸民進黨

大苑子標榜「石虎柳丁」遭控1顆都沒買　農場：請大家不要被騙了

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招秒查

豆棗起源自台灣　他讚：可申請文化遺產

小三數學「1897－392」最接近多少？老師曝正解

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

嬰兒半夜狂哭　她體驗當姑姑崩潰

Joeman停播對決系列！新片「當她助理」嗨笑

更多熱門

相關新聞

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創之際，光復鄉大馬村卻因提前部署與嚴謹撤離，實現「全村零傷亡」。主導這場撤離行動的村長王梓安，也因此被村民視為「全村的希望」。然而，連月奔波、災後不眠不休的重建壓力，災後第56天傳出，他因過度操勞發燒病倒，緊急送醫動手術。

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

大馬村全撤離　大同村劉男怒：為什麼我們做不到

大馬村全撤離　大同村劉男怒：為什麼我們做不到

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

關鍵字：

大馬村王梓安

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

嬤行動不便只能在門口　店員1動作暖哭網

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

台積電洩密？前工程師：非常棘手

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

美股3大指數開高走高　台積電ADR漲1.52%

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

明再探12℃　下波變天時間曝

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面