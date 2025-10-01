常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

▲花蓮光復鄉大馬村村長王梓安（右）。（圖／翻攝自Facebook／王梓安）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是民進黨中常會，對於花蓮災情，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中除感謝許多「鏟子超人」幫忙清理災區外，他也提到成功撤離全村的大馬村長，「他有聽中央的話，確實做好撤離、且一戶一戶去確認」。賴清德會中表示，現在氣候異常恐怕變成常態，台灣一般缺乏這樣的危機感跟演練，這位村長甚至把演練撤離列入競選政見，而「雨季前清淤」、「撤離」是兩項重要基本功，若有志投入2026縣市長選戰者也都要確實做好。

大馬村長王梓安在溢流潰堤前就先採取應變措施，安全撤離大馬村村民。村長王梓安日前受訪時表示，在9月20日接獲中央警戒通知後立刻召開部落會議，隔日就開始執行撤離計畫，並持續透過廣播與奔走提醒，確保沒有村民落單。

據與會者轉述，賴清德今中常會上提到花蓮災情有感而發，賴清德表示，他過去在台南當市長時，也會注意雨水、下水道、側溝的狀況。賴提醒有意角逐縣市首長者，雨季來臨時要注意清淤、疏濬工作，這是為縣民服務的基本功，還有強制撤離也是縣市首長要做的，這是兩項都是重要工作。賴清德也舉大馬村長為例，「他有聽中央的話，確實做好撤離、更一戶一戶去確認」。

綠委林俊憲中常會後受訪時透露，賴清德會中有特別提到，這次大馬村可以全村沒事，就是做到兩件事情，第一是撤離，很多縣市偏遠地區要注意，尤其現在氣候異常恐怕變成常態，台灣一般缺乏這樣的危機感跟演練，賴清德認為各縣市都要加強，勉勵有意投入選戰的人，他也分享一些過去的經驗。

林俊憲也轉述，賴清德有提到，他過去每年訂一個期限就是5月1日，在一般雨季來臨前做好側溝清淤的工作，否則雨季來了，側溝就連結到雨水下水道，並分享過去一些當市長時的治理經驗，跟注意到花蓮的一些狀況。

林俊憲提到，賴清德也注意到，這位大馬村長的政見居然有撤離，說當村長後，會演練災害撤離，居然有村長把這個列為選舉政策，結果這次他接受了中央的警告，把全村撤離，讓所有村民都避掉這場災害。