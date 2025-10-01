　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

▲▼光復鄉長林清水（左）、大馬村村長王梓安（右）。（圖／翻攝自Facebook／王梓安）

▲花蓮光復鄉大馬村村長王梓安（右）。（圖／翻攝自Facebook／王梓安）

記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是民進黨中常會，對於花蓮災情，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中除感謝許多「鏟子超人」幫忙清理災區外，他也提到成功撤離全村的大馬村長，「他有聽中央的話，確實做好撤離、且一戶一戶去確認」。賴清德會中表示，現在氣候異常恐怕變成常態，台灣一般缺乏這樣的危機感跟演練，這位村長甚至把演練撤離列入競選政見，而「雨季前清淤」、「撤離」是兩項重要基本功，若有志投入2026縣市長選戰者也都要確實做好。

大馬村長王梓安在溢流潰堤前就先採取應變措施，安全撤離大馬村村民。村長王梓安日前受訪時表示，在9月20日接獲中央警戒通知後立刻召開部落會議，隔日就開始執行撤離計畫，並持續透過廣播與奔走提醒，確保沒有村民落單。

據與會者轉述，賴清德今中常會上提到花蓮災情有感而發，賴清德表示，他過去在台南當市長時，也會注意雨水、下水道、側溝的狀況。賴提醒有意角逐縣市首長者，雨季來臨時要注意清淤、疏濬工作，這是為縣民服務的基本功，還有強制撤離也是縣市首長要做的，這是兩項都是重要工作。賴清德也舉大馬村長為例，「他有聽中央的話，確實做好撤離、更一戶一戶去確認」。

綠委林俊憲中常會後受訪時透露，賴清德會中有特別提到，這次大馬村可以全村沒事，就是做到兩件事情，第一是撤離，很多縣市偏遠地區要注意，尤其現在氣候異常恐怕變成常態，台灣一般缺乏這樣的危機感跟演練，賴清德認為各縣市都要加強，勉勵有意投入選戰的人，他也分享一些過去的經驗。

林俊憲也轉述，賴清德有提到，他過去每年訂一個期限就是5月1日，在一般雨季來臨前做好側溝清淤的工作，否則雨季來了，側溝就連結到雨水下水道，並分享過去一些當市長時的治理經驗，跟注意到花蓮的一些狀況。

林俊憲提到，賴清德也注意到，這位大馬村長的政見居然有撤離，說當村長後，會演練災害撤離，居然有村長把這個列為選舉政策，結果這次他接受了中央的警告，把全村撤離，讓所有村民都避掉這場災害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2地加油發票中大獎　全落1縣市
快訊／北捷逼座婦繳1.5萬罰金！　恢復自由
李多慧素顏化身鏟子超人！　臉沾泥喊：想多幫忙
快訊／叫外送中了200萬！　17張一次看
流感疫情提早！　衛福部長示警「10月一波高峰」
快訊／17名幸運兒中千萬發票！　完整清單曝光
快訊／大雷雨轟2縣市　持續1小時
趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

市長初選在即仍出任召委　陳亭妃：顧好台南災後重建預算最重要

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

提劉兆玄因88水災下台　王鴻薇：卓榮泰多有自信才無人負責？

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

同理心？鍾沛君「災民便當餓死說」惹議　國民黨：沒聽過她有講

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

市長初選在即仍出任召委　陳亭妃：顧好台南災後重建預算最重要

吹哨者協會調查員有無薪資？　黃國昌嗆：你希望他們被黑道斷手腳？

提劉兆玄因88水災下台　王鴻薇：卓榮泰多有自信才無人負責？

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

普發1萬再推進　新召委林思銘排定10/8、10/9開聯席會審查特別預算

只查綠營遭批偏心　黃國昌嗆「給我當檢察總長就全面掃」：敢嗎？

菲律賓強震死亡人數破60！　新北特搜隊65人+3搜救犬整備待命

同理心？鍾沛君「災民便當餓死說」惹議　國民黨：沒聽過她有講

不是醫科和電機！「1科系」平均月薪超過6萬　8成人念完不後悔

萬聖節星巴克推暗夜星冰樂　IKEA「一刀莓命」黑色甜點上陣

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

麥當勞全毀「2樓塌成1樓」慘況曝光　菲6.9強震奪69命

星享道「雙城雙享」台中高雄1趟玩透透　劍湖山優惠4大連假適用

北京證監局：標普中國涉違規　未按規定訊息披露

台灣被點名！自視烏克蘭盟友　卻成「俄羅斯石腦油」全球最大買家

2地加油發票中大獎　全落在台北市

民眾黨9日辦聯合政府研討會　黃國昌：籲賴清德國慶談話前冷靜思考

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

政治熱門新聞

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

更多熱門

相關新聞

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

花蓮縣光復鄉9月23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，奪走18條人命！不少藝人、網紅紛紛投入救災，就連國際名模吳宜樺都加入「鏟子超人」的行列，南韓啦啦隊女神李多慧也現身花蓮，她表示，看到現場災情內心覺得很難過，想要多幫忙花蓮。

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝！

李多慧被直擊「低調現身花蓮災區」　萬人淚謝！

李多慧真的現身花蓮救災

李多慧真的現身花蓮救災

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

華信航空明天起推花蓮航線5折優惠　助光復鄉災後復原

鍾沛君「災民便當餓死說」　國民黨：沒聽過

鍾沛君「災民便當餓死說」　國民黨：沒聽過

關鍵字：

賴清德大馬村災害防範撤離花蓮救災

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面