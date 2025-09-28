「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖洪水襲擊光復鄉，造成部分地區死傷，靠近溪邊的大馬村因地勢較高，因村長王梓安認真執行撤離措施，村內居民全數平安。光復鄉長林清水表示，未來將針對保全戶逐戶調查，確保家中長者與弱勢族群都能及時接到通知並順利撤離，避免再次發生不幸事件。

王梓安指出，事件發生前三天，他就已召開部落會議討論撤離方案。縣政府早在8月就要求首次預防性撤離，村內保全戶居民都配合，順利轉移到光復高級商工職業學校避難。

他說，9月21日縣府民政處召開會議後，他和鄰長當晚就協助保全戶居民撤到避難所。22日縣府通知上午8到10時可能溢流，村民立即行動撤離，當日上午11時廣播再次提醒全村居民盡快離開危險區域。

23日上午預估上午10時會溢流，但水位未如期上升。王梓安先到馬太鞍橋查看情況，仍不明確後返回家中。下午接到訊息發現水勢已上升，可能衝擊馬太鞍橋，他立刻前往大平村岳母家，將她安全轉移。

▲志工國軍的全力投入，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）



林清水表示，23日上午7時30分與11時30分，鄉公所廣播車巡街提醒撤離，村長也聯絡鄰長逐戶通知，水保署也發送4次手機簡訊。但仍有部分長者因手機不便或聽力衰退，未能及時接收訊息，錯失逃生機會。

林清水強調，這次災害凸顯防災體系仍有不足，未來將逐戶掌握保全戶狀況，確保弱勢族群在第一時間獲得明確通知與撤離協助，避免悲劇重演。

★★★「保全戶」：指居住在土石流高風險地區的居民，水土保持單位劃定這些戶別，目的是加強居民安全防護。