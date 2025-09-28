　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖洪水襲擊光復鄉，造成部分地區死傷，靠近溪邊的大馬村因地勢較高，因村長王梓安認真執行撤離措施，村內居民全數平安。光復鄉長林清水表示，未來將針對保全戶逐戶調查，確保家中長者與弱勢族群都能及時接到通知並順利撤離，避免再次發生不幸事件。

王梓安指出，事件發生前三天，他就已召開部落會議討論撤離方案。縣政府早在8月就要求首次預防性撤離，村內保全戶居民都配合，順利轉移到光復高級商工職業學校避難。

他說，9月21日縣府民政處召開會議後，他和鄰長當晚就協助保全戶居民撤到避難所。22日縣府通知上午8到10時可能溢流，村民立即行動撤離，當日上午11時廣播再次提醒全村居民盡快離開危險區域。

23日上午預估上午10時會溢流，但水位未如期上升。王梓安先到馬太鞍橋查看情況，仍不明確後返回家中。下午接到訊息發現水勢已上升，可能衝擊馬太鞍橋，他立刻前往大平村岳母家，將她安全轉移。

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲志工國軍的全力投入，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

林清水表示，23日上午7時30分與11時30分，鄉公所廣播車巡街提醒撤離，村長也聯絡鄰長逐戶通知，水保署也發送4次手機簡訊。但仍有部分長者因手機不便或聽力衰退，未能及時接收訊息，錯失逃生機會。

林清水強調，這次災害凸顯防災體系仍有不足，未來將逐戶掌握保全戶狀況，確保弱勢族群在第一時間獲得明確通知與撤離協助，避免悲劇重演。

★★★「保全戶」：指居住在土石流高風險地區的居民，水土保持單位劃定這些戶別，目的是加強居民安全防護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
328 1 7395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把警消當成「狼來了」的孩子！烏龍警報傳要重懲　基層直呼：很心
花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻
震撼彈！大咖AV女優10月引退
快訊／「災區救援」爆便當之亂！經濟部出手了
快訊／亞錦賽中華隊0比11落敗居亞軍　日本完成二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務　慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項　黃偉哲肯定守護市民努力

快訊／山友登台中八仙山「倒臥步道」　被發現已無生命徵象

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

花蓮8校護理師挺進災區當義工！災民驚喜：天使下凡了

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

台南新增便民服務　慢車與行人攤販違規罰鍰可至超商繳納

台南消防局勇奪全國心肌梗塞救護獎項　黃偉哲肯定守護市民努力

快訊／山友登台中八仙山「倒臥步道」　被發現已無生命徵象

新北義民爺文化祭開跑　侯友宜：全新視角認識客家之美

花蓮8校護理師挺進災區當義工！災民驚喜：天使下凡了

台東縣明年起教師節禮金2000元、學童午餐免付

守護不只治安　知本警與社福共築社區安全網

《中文怪物》參賽者遭網友負評　酷親上火線發聲：不要太入戲！

Seiko寵台灣客造獨家款　24,000元擁有落羽松優雅錶

花東又是降雨熱區！氣象專家示警「恐有新颱風生成」　可能路徑曝

台南北區玉尊堂建廟60週年　400人進香團遶境展信仰力量

花蓮出現行走的天使！護理師貼「10字告示」四處幫忙　背影惹鼻酸

「全村的希望」大馬村長完全撤離　洪災0傷亡！光復鄉長回應了

震撼彈！大咖AV女優桃乃木香奈10月引退　「最後作品拍完」解禁倒數

快訊／南港公寓連假火警！消防員緊急灌救　民眾嚇壞圍觀

台南補教優良教師頒獎　育苗專案助學1245名弱勢學子

快訊／高雄市區傳槍響！轎車停紅線拒檢　警連開9槍追緝中

【救災前線】再添生力軍！800台高壓水槍抵達花蓮光復鄉

地方熱門新聞

高中生全體留下救災：來幫忙是對的

張俊雄辭世　兒子曝「睡夢中安詳離開」

男童光復站發麵包　9萬網讚：根本天使

數百噸垃圾被沖到這個村　空拍慘況曝

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

台東2村明日繼續停班停課

山友登台中八仙山　倒臥步道無生命徵象

苗栗晚間傳巨響！居民嚇壞「以為爆炸」

獨／亞洲車神陳和皇送物資合力拉泡水車

一般車輛禁止進入！光復鄉2時段交通管制

3千信眾護駕266尊海內外土地公聚桃園

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

搶攻頂級客！全台最高健檢中心 結合五星飯店、米其林餐

更多熱門

相關新聞

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

「下災區救援」便當之亂！經濟部出手了

花蓮光復鄉近日因災後救援需求，人力與物資從全台各地湧入，但分配過程頻傳混亂，有災民甚至一度只能啃饅頭果腹，便當供應不到位。經濟部今（28日）宣布，將自明（29日）日起，由中央協助提供便當給第一線救災人員與志工。

烏龍警報傳要重懲　基層直呼心寒

烏龍警報傳要重懲　基層直呼心寒

波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災

波特王揪「一台遊覽車」赴花蓮救災

安置在收容所突失蹤！老翁失聯4天找到了

安置在收容所突失蹤！老翁失聯4天找到了

將提「光復堰塞湖潰決災後重建條例」　藍黨團：中央忙惡罷釀悲劇

將提「光復堰塞湖潰決災後重建條例」　藍黨團：中央忙惡罷釀悲劇

關鍵字：

馬太鞍溪馬太鞍堰塞湖王梓安光復鄉保全戶林清水

讀者迴響

熱門新聞

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

即／光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝

軍人妻抱3子洪水中　1歲娃躲衣櫃心酸照片曝

馬太鞍「全村的希望」！大馬村村長即時撤村　正確應變過程獲讚

誆包養會送手機　運將激戰少女後放生北捷挨告

「義煮團白飯車」遭攔阻！他愣：今晚1萬個便當恐沒了

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

「鏟子超人」買不到車票回家！台鐵「1廣播」瞬間淚崩

光復災民怒吼：官員只會來打卡

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

鏟子超人情侶檔忙一天　「4字心得」曝光

《中文怪物》狄伯仁爆紅！網曝是「600萬模具廠老闆」

可能有雙颱！　最新預測曝

徐榛蔚沿街慰問僅跳過他家！張峻：失落

「Creatrip購物商城」宣布：10/22結束服務

更多

最夯影音

更多
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面