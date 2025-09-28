獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到

記者白珈陽、黃彥傑／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀17死、仍有7人失蹤，昨天光復鄉大馬村長將村民及時撤離、挽救多人性命的消息傳出，鼓舞人心，村長王梓安更被譽為救了全村的男人。而受災嚴重的大同村民劉姓男子，聽聞大馬村民全數獲救，一方面替大馬村感到開心，一方面怒吼痛斥縣府、大同村長，「別人做得到，為什麼我們做不到！」

▲劉男痛失2名親人，講到激動處憤怒擺手。（圖／記者白珈陽攝）



劉姓男子與母親事發前同住花蓮縣光復鄉大同村佛祖街，是本次洪災最嚴重的區域之一，劉男形容「根本已經滅村！」洪水泥流幾乎覆蓋一樓平房，周遭鄰居無一倖免於難，事故造成他84歲邱姓母親、60多歲劉姓堂姐罹難。

記者今天（28日）上午前往瑞穗生命園區，遇到正在替罹難家屬處理後事的劉男及親友，劉男表示，昨天從新聞看見大馬村全村撤離，第一時間感到不解，「為什麼大馬村的里長村長，會挨家挨戶地通知強制撤離，而我們大同村佛祖街的，卻沒有人叫我們撤離？」他憤怒地擺手，「為什麼別人做得到，我們卻做不到？」

劉姓男子就是日前有多家媒體報導，23日與母親原在家中客廳吃東西，當天下午2時許卻突遇駭人洪水，他原本要拉媽媽逃出門外，但洪水來得快且兇，加上年邁母親行動不便，當時母親決定把手放開，讓兒子逃生；劉男爬至屋頂躲避洪災，4個多小時後洪水稍退，他才拼死回到家中，挖出已埋在爛泥中的母親遺體。

▲▼劉男提供23日當天，洪水幾乎將房子淹沒的影像，他爬至屋頂得以逃生，但母親不幸陳屍屋內。（圖／劉男提供）



劉男今天原不想接受訪問，但談到大同村順利撤離居民，自己村竟是完全相反遭遇，還痛失2名親人，不禁悲從中來。劉男強調，當天村內根本沒人聽到撤離通知，大同村幾乎都是年長者，普遍有重聽症狀，即便當時有廣播通知，但老人家根本聽不到，真正的做法應是公家人員挨家挨戶把人強至撤離，這才有效。

劉及親屬表示，現在逝者已逝，最緊急要做的是處理家人後事，但佛祖街附近的住家幾乎整棟被泥沙覆蓋，即使完成清淤，事後能否住人？若不能，居民又該何去何從？十分擔憂之後生活該如何度過。

針對大馬村安全撤離，村長王梓安指出，7月份他就已做準備，9月20日召開部落會議，21日成立防災中心；堰塞湖溢流發生前兩天，他就先行撤離91位民眾，22日他再折返回去要求剩餘村民撤離。王村長的先見之明，被讓網友盛讚「真正物理上救了全村的男人」、「全村的希望」。