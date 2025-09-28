　
社會 社會焦點 保障人權

獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到

記者白珈陽、黃彥傑／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀17死、仍有7人失蹤，昨天光復鄉大馬村長將村民及時撤離、挽救多人性命的消息傳出，鼓舞人心，村長王梓安更被譽為救了全村的男人。而受災嚴重的大同村民劉姓男子，聽聞大馬村民全數獲救，一方面替大馬村感到開心，一方面怒吼痛斥縣府、大同村長，「別人做得到，為什麼我們做不到！」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲劉男痛失2名親人，講到激動處憤怒擺手。（圖／記者白珈陽攝）

劉姓男子與母親事發前同住花蓮縣光復鄉大同村佛祖街，是本次洪災最嚴重的區域之一，劉男形容「根本已經滅村！」洪水泥流幾乎覆蓋一樓平房，周遭鄰居無一倖免於難，事故造成他84歲邱姓母親、60多歲劉姓堂姐罹難。

記者今天（28日）上午前往瑞穗生命園區，遇到正在替罹難家屬處理後事的劉男及親友，劉男表示，昨天從新聞看見大馬村全村撤離，第一時間感到不解，「為什麼大馬村的里長村長，會挨家挨戶地通知強制撤離，而我們大同村佛祖街的，卻沒有人叫我們撤離？」他憤怒地擺手，「為什麼別人做得到，我們卻做不到？」

劉姓男子就是日前有多家媒體報導，23日與母親原在家中客廳吃東西，當天下午2時許卻突遇駭人洪水，他原本要拉媽媽逃出門外，但洪水來得快且兇，加上年邁母親行動不便，當時母親決定把手放開，讓兒子逃生；劉男爬至屋頂躲避洪災，4個多小時後洪水稍退，他才拼死回到家中，挖出已埋在爛泥中的母親遺體。

▲▼ 。（圖／劉男提供）

▲▼劉男提供23日當天，洪水幾乎將房子淹沒的影像，他爬至屋頂得以逃生，但母親不幸陳屍屋內。（圖／劉男提供）

▲▼ 。（圖／劉男提供）

劉男今天原不想接受訪問，但談到大同村順利撤離居民，自己村竟是完全相反遭遇，還痛失2名親人，不禁悲從中來。劉男強調，當天村內根本沒人聽到撤離通知，大同村幾乎都是年長者，普遍有重聽症狀，即便當時有廣播通知，但老人家根本聽不到，真正的做法應是公家人員挨家挨戶把人強至撤離，這才有效。

劉及親屬表示，現在逝者已逝，最緊急要做的是處理家人後事，但佛祖街附近的住家幾乎整棟被泥沙覆蓋，即使完成清淤，事後能否住人？若不能，居民又該何去何從？十分擔憂之後生活該如何度過。

針對大馬村安全撤離，村長王梓安指出，7月份他就已做準備，9月20日召開部落會議，21日成立防災中心；堰塞湖溢流發生前兩天，他就先行撤離91位民眾，22日他再折返回去要求剩餘村民撤離。王村長的先見之明，被讓網友盛讚「真正物理上救了全村的男人」、「全村的希望」。

09/27 全台詐欺最新數據

6歲女童近況曝！老鼠也救出　網暖哭：間接救了妹妹
誰放潰堤假消息？　他揭「1巧合」怒點名
弟弟百日！陸軍士官長放棄請假「災區需要我」
獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到
趙露思新戲遭于朦朧案牽連！　網怒抵制

光復「內陸海嘯」浩劫太慘！酷的夢「涼山鬼」士官長也來救災

開車快不過洪水！他從天窗逃劫愛犬慘亡　收容所將搬遷嘆無奈

獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸　維持紅色警戒

又見喪屍趴走街頭！疑毒駕睡著連撞路旁11輛車　警抄出菸彈

快訊／新竹男南坪古道「揮舞刀械」！警開槍制止　命危送醫搶救

假檢警來電...美商工程師退休被騙4700萬　積蓄歸零+房產抵押

柴山英雄洪木生告別式　陳其邁頒褒揚狀：市民的共同驕傲

軍人妻抱3子惡水逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕

卓榮泰視察光復災區　民眾站土石堆激動喊：要推土機！

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

光復「內陸海嘯」浩劫太慘！酷的夢「涼山鬼」士官長也來救災

開車快不過洪水！他從天窗逃劫愛犬慘亡　收容所將搬遷嘆無奈

獨／大馬村全撤　「母放手讓他活」劉男怒：為什麼我們村做不到

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸　維持紅色警戒

又見喪屍趴走街頭！疑毒駕睡著連撞路旁11輛車　警抄出菸彈

快訊／新竹男南坪古道「揮舞刀械」！警開槍制止　命危送醫搶救

假檢警來電...美商工程師退休被騙4700萬　積蓄歸零+房產抵押

柴山英雄洪木生告別式　陳其邁頒褒揚狀：市民的共同驕傲

軍人妻抱3子惡水逃生！女兒最愛「嚕嚕米」找到了變黑嚕嚕

卓榮泰視察光復災區　民眾站土石堆激動喊：要推土機！

22歲櫻花妹打工「意外產嬰」！她驚慌掐死女兒　提桶裝屍自首

工作10年終於買房　裝潢要找設計師嗎？過來人給建議

趙露思大逆襲！新戲零宣傳開播創驚人紀錄　公司突「包場力挺」傳和解

國道七號2030年完工　專家：房市助攻效果有限

不認國民黨主席支持郝龍斌　洪秀柱：我挺謀求兩岸統一的人選

35元「假伏特加」奪命！俄25人喝下中毒身亡　幼兒園女師被捕

AI生成大威脅...聲優緒方惠美籲：過世後仍盼大家記住活生生的我

「花蓮6歲女童」近況曝光　老鼠陪一夜重生！網暖哭：間接救了妹妹

5大「職場地雷」你中了嗎？　不小心踩到恐成同事眼中雷包

魔鷹大巨蛋炸裂第25轟　全壘打榜與林安可拉開3轟差距

【只剩1顆頭求生】軍人妻抱3子泡水5hrs！1歲娃躲衣櫃全身泥漿

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

同島一命！陸軍士官長救災逢胞弟百日法會　放棄請假堅守崗位

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，陸軍自24日起在光復糖廠設前進指揮所，並於26日增派2000名兵力協助救災。陸軍六軍團今（28日）表示，今是第三作戰區支援兵力投入救援與災後復原工作進入第五天，33化學兵群一名劉姓士官長，在任務期間恰逢胞弟百日法會，原本一度考慮請假，但最終仍秉持「災區需要我」的信念，毅然堅守救災崗位，將對家人的思念化為守護光復鄉民的力量。

光復72歲伯回憶淹水　從天窗逃命嘆愛犬亡

光復72歲伯回憶淹水　從天窗逃命嘆愛犬亡

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸

馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

網傳副總統勘災要災民迴避？　蕭美琴澄清：願傾聽！從沒要求迴避

白冰冰出手救援花蓮！

白冰冰出手救援花蓮！

花蓮災情救援劉男大馬村大同村光復鄉馬太鞍溪堰塞湖

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

「花蓮就是家一定要幫忙」烏克蘭網紅變鏟子超人　衝製麵行搬淤泥

