「全村希望」大馬村長病倒送醫　女兒淚求：爸需休息！3萬人集氣

▲花蓮光復鄉大馬村長王梓安病倒，3萬人集氣。（圖／翻攝王湘惠Threads，下同）



記者許力方／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創之際，光復鄉大馬村卻因提前部署與嚴謹撤離，實現「全村零傷亡」。主導這場撤離行動的村長王梓安，也因此被村民視為「全村的希望」。然而，連月奔波、災後不眠不休的重建壓力，災後第56天傳出，他因過度操勞發燒病倒，緊急送醫動手術。

挺過災難的大馬村災後卻傳來令人心痛的消息。王梓安的女兒王湘惠19日傍晚透過臉書、Threads等平台透露，父親在災後第56天，因過度操勞開始發燒，發炎指數不斷上升病倒了。因鳳凰颱風又沖斷光復便橋，家人只能繞行瑞穗就醫，但爸爸情況仍未改善，只好再走一趟193縣道前往慈濟醫院急診。醫師確認需要緊急手術。

王湘慧感嘆：「大家說爸爸是超人，但他也會累。」災情期間父母從未離開村落，爸爸一直扛著高壓和無止盡的重建壓力，從未真正休息，她懂爸爸撐著，未曾好好休息的疲憊有多深，因此宣布目前村落事務暫停，「物資也請先不要送了，拜託大家，爸爸需要休息。」

貼文在臉書、Threads上吸引各超過1萬、3.7萬人按讚，大批網友湧入留言替他集氣：「王村長才是真正有在做事的，早日康復」、「你是花蓮的超人」、「大家一起幫村長加油打氣」。