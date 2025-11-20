「全村希望」大馬村長病倒送醫　女兒淚求：爸需休息！3萬人集氣

　
地方 地方焦點

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫　女兒淚求：爸需休息！3萬人集氣

▲▼花蓮光復鄉大馬村長王梓安病倒，3萬人集氣。（圖／翻攝王湘惠Threads）

▲花蓮光復鄉大馬村長王梓安病倒，3萬人集氣。（圖／翻攝王湘惠Threads，下同）

記者許力方／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創之際，光復鄉大馬村卻因提前部署與嚴謹撤離，實現「全村零傷亡」。主導這場撤離行動的村長王梓安，也因此被村民視為「全村的希望」。然而，連月奔波、災後不眠不休的重建壓力，災後第56天傳出，他因過度操勞發燒病倒，緊急送醫動手術。

挺過災難的大馬村災後卻傳來令人心痛的消息。王梓安的女兒王湘惠19日傍晚透過臉書、Threads等平台透露，父親在災後第56天，因過度操勞開始發燒，發炎指數不斷上升病倒了。因鳳凰颱風又沖斷光復便橋，家人只能繞行瑞穗就醫，但爸爸情況仍未改善，只好再走一趟193縣道前往慈濟醫院急診。醫師確認需要緊急手術。

▲▼花蓮光復鄉大馬村長王梓安病倒，3萬人集氣。（圖／翻攝王湘惠臉書）

王湘慧感嘆：「大家說爸爸是超人，但他也會累。」災情期間父母從未離開村落，爸爸一直扛著高壓和無止盡的重建壓力，從未真正休息，她懂爸爸撐著，未曾好好休息的疲憊有多深，因此宣布目前村落事務暫停，「物資也請先不要送了，拜託大家，爸爸需要休息。」

貼文在臉書、Threads上吸引各超過1萬、3.7萬人按讚，大批網友湧入留言替他集氣：「王村長才是真正有在做事的，早日康復」、「你是花蓮的超人」、「大家一起幫村長加油打氣」。

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

訴願成功也沒用？陸委會支持內政部解職陸配村長

花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍問題被解職後提起訴願，獲花蓮縣府撤銷原處分，但內政部隨後表示將再度行文富里鄉公所應依法解職。對此，陸委會表示，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，「陸委會充分尊重並支持內政部的立場。」

首例未棄陸籍遭解職　陸配村長提訴願贏了

首例未棄陸籍遭解職　陸配村長提訴願贏了

表態挺鄭麗文！　詹江村提6理由：我們需要敢說我是中國人的黨主席

表態挺鄭麗文！　詹江村提6理由：我們需要敢說我是中國人的黨主席

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

常會談救災有感　賴清德舉例「大馬村長」要有志參選者做2基本功

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

