大陸 大陸焦點 特派現場

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」　祖國網友嗆：那很靈，好自為之

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」的相關言論，引起中日關係緊張。一名中國網紅疑似看準這波時事，刻意到淺草寺求籤時，使用「冥幣」，更直呼「日本人的籤是求不了中國人的幸福」，並將過程拍成影片放在網路上博流量，反遭網友一面抨擊，更酸他此舉不但失禮，還恐離報應不遠了。

一名中國男子帶著友人一同到淺草寺拍攝影片，一路上他對著寺廟內的設計發表感想，更指著天花板上的觀音像直呼「這是中國的」，直至求籤處都不減他「發表感想的熱忱」。

▲▼陸男囂張用冥幣在淺草寺抽籤。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸男囂張用冥幣在淺草寺抽籤。（圖／翻攝自微博）

▲男子在淺草寺拍片。（圖／翻攝自微博，上同）

影片顯示，男子到求籤處拿出一疊冥幣並表示，「日本人的籤是求不了中國人的幸福，所以中國人的幸福要靠自己，我們也去抽一下」，說完便拿出一張冥幣，投入木箱內，並抽了一個籤。

他抽到68號籤，並炫耀自己抽到了吉籤，上面寫著，「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝。」雖投入冥幣的行為，遭一旁負責拍攝的友人調侃，是在騙日本人，但他不以為意，繼續向鏡頭展示自己抽到的吉籤。

▲男子用冥幣求籤。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼陸男囂張用冥幣在淺草寺抽籤。（圖／翻攝自微博）

▲男子用冥幣求籤。（圖／翻攝自微博，上同）

相關影片隨即在陸網上瘋傳，大多數網友皆批評該名男子的行為，「非常不尊重寺廟的習俗丟臉」、「冥幣是給亡者的，你是在詛咒自己嗎」、「連神明都敢嘲弄，離報應不遠了」、「淺草寺的神明很靈驗，你好自為之吧」、「用冥幣求籤？離譜」、「先不說缺不缺德，淺草寺求籤標明要投100日圓的哥們，用假幣是違法行為，是可以報警的，牛逼啊」。

還有人指出，此籤雖為吉籤，但若中籤者非自愛且抱持尊重的心，男子根本收不到祝福。不少人認為，男子刻意在中日關係敏感的時間點，發影片博流量，相當不可取。

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

中國外交部先前對日相的言論表達強烈不滿，「日本首相高市早苗在國會公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，引發中方多部門強烈抗議，並採取相應措施。」

中國外交部發言人林劍還表示，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容許任何外部勢力干涉，我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！ 」

11/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

隨著中日外交衝突持續，大陸從官方至民間不斷升高對日本的「不友善」態度，抵制政策也紛紛出籠。今（19）日一早，日本《共同社》便首先爆出，「中國政府19日單方面通知日本政府，將停止進口日本出口的水產品。」然而，陸媒卻一片靜悄悄，發出消息的媒體甚至都以「轉載」方式刊登資訊，官方則是一片噤聲。

中國人赴日喊卡　恐損失2.2兆日圓

中國人赴日喊卡　恐損失2.2兆日圓

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

中國郵輪突取消「沖繩行程」！遊客無法下船

中國郵輪突取消「沖繩行程」！遊客無法下船

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

淺草寺冥幣求籤中日關係高市早苗

