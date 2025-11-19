陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝外交部網站）

記者魏有德／綜合報導

隨著中日外交衝突持續，大陸從官方至民間不斷升高對日本的「不友善」態度，抵制政策也紛紛出籠。今（19）日一早，日本《共同社》便首先爆出，「中國政府19日單方面通知日本政府，將停止進口日本出口的水產品。」然而，陸媒卻一片靜悄悄，發出消息的媒體甚至都以「轉載」方式刊登資訊，官方則是一片噤聲。

不過，就在NHK記者於大陸外交部例行記者會問及此事後，大陸外交部發言人毛寧才初步表達出官方的態度，至於詳細禁令及情況，仍須大陸商務部海關總署等有關單位做出說明。

毛寧表示，「據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

毛寧強調，「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

據悉，大陸在6月時才以有條件方式恢復日本部分地區水產品進口，排除福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個縣的日本水產品皆可輸入大陸。

直至11月5日才有首批北海道6公噸冷凍扇貝自日本出貨，10日還將有數百公斤鹽醃海參輸往大陸，沒想到，不到半個月就重起暫停進口禁令。