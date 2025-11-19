　
    • 　
>
國際

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 高市早苗「台灣有事」發言持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相高市早苗「台灣有事」發言惹怒北京，幕僚透露她事後坦言「說得有些過頭」。《朝日新聞》也披露，高市為準備當天的眾院預算委員會首次答詢，凌晨3點就進首相官邸準備，花費3個半小時逐字修改各部會稿件。

消息人士透露，高市堅持親自操刀每份答辯內容，只有她按下蜂鳴器呼叫時，在隔壁房間待命的秘書才敢進房協助。官邸高層說明，「首相想要融入個人理念，制定屬於高市政權的一套新的答辯路線。」

然而這番精心準備的答詢卻意外使日中關係陷入僵局，親信透露，高市在答詢結束後私下承認「剛才有點說過頭了」。

高市親信幕僚事後也稱，對於相關言論可能引起的外交風波預判不足，在準備不夠充分的情況下就讓高市上陣答詢，官邸團隊確實有疏失，對此相當懊悔。另一名幕僚則坦言，儘管高市個人能力突出，但官邸團隊力量仍須加強。

報導也提到，高市就任一個月來專注於外交與國會事務，從未參與任何外部餐敘活動，寧願將文件帶回官邸閱讀，而不是和議員會面，展現出獨特的「孤僻」政治風格。儘管她目前維持罕見的高民調支持度，距離安倍時期的穩固體制仍有段距離。

11/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

高市早苗台灣問題日中關係外交風波政治風格

