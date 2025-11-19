宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

▲宋濤19日於四川成都會見洪秀柱等人。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／成都報導

國民黨前主席洪秀柱抵達四川成都參加涉台活動，今（19）日傍晚先和大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤於開場時，再次批評日本首相高市早苗的「台灣有事」說。他表示，歷史不容翻案，成果必須捍衛，正義必須伸張；任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡。

據悉，洪秀柱將出席明日開幕的第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」。該活動由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體共同舉辦，據國台辦稍早介紹，「將圍繞抗戰勝利和台灣光復、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一交流研討」。

在出席活動之前，洪秀柱今日傍晚先與宋濤在成都金牛賓館舉行會見。出席會見的台灣人士還有新黨主席吳成典、中華統一促進黨總裁張安樂、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、新黨成員王炳忠等；大陸方面則有國台辦副主任吳璽、秘書局長王冰、新聞局長陳斌華、港澳局長張晗、交流局長李京文、聯絡局長楊毅等官員與會。

宋濤於開場時表示，「十五五規劃」中明確了在推進中國社會主義現代化強國進程中，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。他並提到，要推動兩岸的交流合作，深化兩岸的融合發展，與台灣同胞一道共創中華民族的綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興的偉業。

話鋒一轉，宋濤表示，不久前，高市早苗公然發出涉台問題的挑釁言論，「對此我們堅決反對」。他說，日本曾經發動過侵華戰爭，並且殖民統治台灣50年，犯下罄竹難書的滔天罪行，「歷史是不容翻案的，成果必須捍衛，正義必須伸張，兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切台獨和外來的干涉，任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡」。

宋濤提到，「國家統一是中華民族偉大復興的必然要求，是兩岸關係發展的歷史定論，無論島內（指台灣）的局勢如何發展變化，無論外部勢力怎樣的干擾，中國終將統一也必然統一的歷史大勢是不可阻擋的」。

宋濤上週於上海會見國民黨副主席張榮恭一行時，也批評高市早苗的「台灣有事」說。當時他表示，如果日本當局膽敢介入台海，「我們必將迎頭痛擊」，對一切外部勢力企圖打「台灣牌」，干涉中國內部事務，14億中國人絕不答應。