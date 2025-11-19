　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

▲▼大陸國台辦主任宋濤於四川成都會見洪秀柱、吳成典、張安樂、王炳忠等人（2025.11.19）。。（圖／記者陳冠宇攝）

▲宋濤19日於四川成都會見洪秀柱等人。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／成都報導

國民黨前主席洪秀柱抵達四川成都參加涉台活動，今（19）日傍晚先和大陸國台辦主任宋濤舉行會見。宋濤於開場時，再次批評日本首相高市早苗的「台灣有事」說。他表示，歷史不容翻案，成果必須捍衛，正義必須伸張；任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡。

據悉，洪秀柱將出席明日開幕的第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」。該活動由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體共同舉辦，據國台辦稍早介紹，「將圍繞抗戰勝利和台灣光復、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一交流研討」。

在出席活動之前，洪秀柱今日傍晚先與宋濤在成都金牛賓館舉行會見。出席會見的台灣人士還有新黨主席吳成典、中華統一促進黨總裁張安樂、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、新黨成員王炳忠等；大陸方面則有國台辦副主任吳璽、秘書局長王冰、新聞局長陳斌華、港澳局長張晗、交流局長李京文、聯絡局長楊毅等官員與會。

▲▼大陸國台辦主任宋濤於四川成都會見洪秀柱、吳成典、張安樂、王炳忠等人（2025.11.19）。。（圖／記者陳冠宇攝）

宋濤於開場時表示，「十五五規劃」中明確了在推進中國社會主義現代化強國進程中，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。他並提到，要推動兩岸的交流合作，深化兩岸的融合發展，與台灣同胞一道共創中華民族的綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興的偉業。

話鋒一轉，宋濤表示，不久前，高市早苗公然發出涉台問題的挑釁言論，「對此我們堅決反對」。他說，日本曾經發動過侵華戰爭，並且殖民統治台灣50年，犯下罄竹難書的滔天罪行，「歷史是不容翻案的，成果必須捍衛，正義必須伸張，兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切台獨和外來的干涉，任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡」。

宋濤提到，「國家統一是中華民族偉大復興的必然要求，是兩岸關係發展的歷史定論，無論島內（指台灣）的局勢如何發展變化，無論外部勢力怎樣的干擾，中國終將統一也必然統一的歷史大勢是不可阻擋的」。

宋濤上週於上海會見國民黨副主席張榮恭一行時，也批評高市早苗的「台灣有事」說。當時他表示，如果日本當局膽敢介入台海，「我們必將迎頭痛擊」，對一切外部勢力企圖打「台灣牌」，干涉中國內部事務，14億中國人絕不答應。

▲▼大陸國台辦主任宋濤於四川成都會見洪秀柱、吳成典、張安樂、王炳忠等人（2025.11.19）。。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」
冷血輾殺女騎士惡駕駛　落網畫面曝光
小三數學「1897－392」最接近多少？答1500被打錯　老
中部建商再倒一家！　驚爆負責人曾是「連鎖壽司」設計師
明晨還有一波低溫　下周冷空氣再襲「連凍5天」
籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議！　親自發聲揭情況

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元　 業者嘆：1件羽絨外套需100隻鴨

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」　祖國網友嗆：那很靈，好自為之

陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

豬腎移植在獼猴體內存活一年　陸「異種器官移植」再跨一步

49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂潮

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」　上車一看竟是「行李架」

明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：享2福利+辦證通關不標記

傳美要求我鉅額投資　國台辦：台灣模式純屬「跪美模式」

陸留學生畢業轉職當獵人　首獵熊子彈打光險成「最終戰」

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

寒流來襲！陸1噸鴨絨漲到180萬元　 業者嘆：1件羽絨外套需100隻鴨

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」　祖國網友嗆：那很靈，好自為之

陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

豬腎移植在獼猴體內存活一年　陸「異種器官移植」再跨一步

49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂潮

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」　上車一看竟是「行李架」

明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：享2福利+辦證通關不標記

傳美要求我鉅額投資　國台辦：台灣模式純屬「跪美模式」

陸留學生畢業轉職當獵人　首獵熊子彈打光險成「最終戰」

林襄經紀人控告紐西蘭飯店勝訴！　房間積水被拒退款：對方偽證很恐怖

小馬爆家醜「親哥控違法吸金養小鬼」！　小禎替好友心疼抱屈

天道盟正義會大哥嫁女兒！政商黑白逾千人同賀　百警荷槍現場警戒

台中75歲男趴餐桌「家人猛搖不醒」　警消到場發現已死亡

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

桃猿林華偉改回熟悉投球動作　聽從川岸強叮嚀、冬盟持續調整手感

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

林襄快閃韓國58hrs訂錯機票！　機場狂奔趕飛機：崩潰至極

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

大陸熱門新聞

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

台工商界會見宋濤喊「九二共識」大方說

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網傻眼

22歲正妹接手家中眼鏡行「賣出12萬副」

明起100口岸開放一次台胞證申辦　國台辦：辦證通關不標記

國台辦：檢舉「台獨打手」至今有上萬封線索　

金井正彰談話結束離開大陸外交部 陸官員雙手插口袋送客

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

傳美要求我鉅額投資　國台辦：台灣模式純屬「跪美模式」

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」 上車一看竟是「行李架」

八炯諷懸賞金少　國台辦：跳梁小丑將付出違法代價

陸留學生畢業轉職當獵人 首獵熊子彈打光險成「最終戰」

陸外交部回應「暫停進口日本水產」：當前形勢下，不會有市場

陸司長手插口袋送客原因曝 簡短受訪稱：會談氣氛「嚴肅且不滿意」

更多熱門

相關新聞

觀察／鄭黃會淪罵賴大會　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

觀察／鄭黃會淪罵賴大會　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，原訂一小時結束卻硬生生拖到了近兩小時才落幕，從共談台灣願景淪「抱怨總統賴清德大會」，鄭麗文首先痛批執政黨長期倒行逆施，隨後輪黃國昌發言時更不遑多讓，整整「罵賴」直逼20分鐘，老調重彈讓人厭煩，僅至媒體提問環節才稍微談及2026年地方選舉提名相關。藍白陣營互助走過大罷免，雙邊意見領袖、支持者漸有互信及默契，但到底要靠什麼論述才能真正撼動民心？這才是召喚非綠選民的號角聲。

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

2026藍白比民調　鄭麗文：若不服輸就會黨紀處理

2026藍白比民調　鄭麗文：若不服輸就會黨紀處理

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

若新北男主角不是他　黃國昌承諾：跳第一線最大力輔選

備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文接球了

備戰2026！黃國昌拋藍白智庫對接　鄭麗文接球了

關鍵字：

宋濤洪秀柱國民黨國台辦高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面