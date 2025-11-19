　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國國企員工日本行全取消！「台灣有事」衝擊　旅遊警示升級

▲▼台灣有事,中日關係,日中關係。中日緊張局勢升溫之際，一則中文聊天訊息顯示，一名客戶向東日本國際旅行社（East Japan International Travel Service Co.）的員工表示「我不去日本了」，作為取消行程通知的一部分（圖／路透）

▲一名客戶向日本某旅行社的員工表示「我不去日本了」，作為取消行程通知的一部分（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

香港《南華早報》報導，日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」後，中日緊張關係持續升溫，並未出現緩和跡象。消息指出，多名中國國企員工近期被要求取消原本計劃前往日本的旅遊行程，即使先前已獲公司批准。

湖北武漢一家國企的工程師透露，他原定11月底前往大阪度假，出國計畫早在10月就獲核准，但18日接到公司行政部門來電，被要求取消行程。雖然旅行社退還了機票與住宿費，但簽證費無法退回。這名工程師表示，他可能將假期改為中國境內旅遊。

北京一家公立醫院的男護士也遇到類似狀況。他11月初申請前往日本，但在中國文旅部發布日本旅遊警示後，主管要求他取消週末出發的行程。這名月薪約人民幣4000元的護士透過國外線上平台預訂的機票與住宿，多數費用無法退款，使他面臨經濟損失。他坦言，若擅自前往日本風險太高。

▲▼台灣有事,中日關係,日中關係。（圖／路透）

▲中日緊張升級。（圖／路透）

另一位北京國營科研機構員工同樣被迫推遲12月日本之旅。雖然主管未明確禁止，但實際上等於否決了他的申請。幸運的是，他訂的機票可退款，飯店費用也全額退回，但簽證因素仍可能阻礙出國。

近期在中國短影音平台「小紅書」上，有不少用戶分享，黨政機關已要求員工取消日本行。高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反應後，中方建議公民避免赴日旅行，多家旅行社暫停日本行程銷售，中國航空公司也宣布年底前前往日本的機票可全額退款。在此之前，由於日圓貶值，日本旅遊對中國遊客吸引力大增，赴日旅遊人數一直維持高水平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本將重啟「全球最大核電廠」
賓賓哥又闖禍！　校方、家長全氣炸
青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白
全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

中國國企員工日本行全取消！「台灣有事」衝擊　旅遊警示升級

廣島恐怖異象　史上大規模「牡蠣死亡」居民發毛！縣府：災害等級

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援

日本將重啟「全球最大核電廠」　新潟縣知事最快本周批准

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

解除美台交往限制！美參院通過法案　等川普簽署生效

北韓駭客秘密派遣海外！一有脫北念頭「就地處決」 恐怖內幕曝

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

中國國企員工日本行全取消！「台灣有事」衝擊　旅遊警示升級

廣島恐怖異象　史上大規模「牡蠣死亡」居民發毛！縣府：災害等級

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令展開大規模救援

日本將重啟「全球最大核電廠」　新潟縣知事最快本周批准

全人類的初吻！研究揭靈長類最早「接吻」紀錄　可追溯至2千萬年前

高市早苗熬夜準備答詢　親信爆她私下認了「說過頭」！幕僚自責

解除美台交往限制！美參院通過法案　等川普簽署生效

北韓駭客秘密派遣海外！一有脫北念頭「就地處決」 恐怖內幕曝

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

中日關係緊張新焦點　賴瑞隆、蔡秉璁籲高雄民眾用行動支持日本水產

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

福斯「T-ROC R性能旗艦」現身！挾328匹馬力＋四驅瞄準鋼砲級距

【烈焰竄天】斗六民宅大火延燒頂加！ 2住戶嗆傷緊急送醫

國際熱門新聞

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

中國國企員工日本行全取消　旅遊警示升級

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

中國網紅「橙子姐姐」失聯　在柬埔寨被捕

韓267人客輪觸礁！李在明緊急下令救援

高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」

日本將重啟全球最大核電廠

北韓商人夫妻遭槍決　生意太好很傲慢

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

全球首例！人類感染H5N5禽流感

即／中國突喊停「日本產牛肉」進口協商！

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！

日本熊今年恐不冬眠　獵人：完全沒脂肪

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

更多熱門

相關新聞

福建艦入列　首次實兵訓練全程曝光

福建艦入列　首次實兵訓練全程曝光

中日關係因領土及軍事議題持續緊繃之際，中國第三艘航空母艦「福建艦」近日首次在入列後展開海上實兵訓練，並高調釋出艦載戰機彈射起飛與降落畫面。這支由福建艦領航的航母編隊返回三亞軍港後，引發外界關注「交付即具戰力」的軍事訊號。

高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」

高市早苗親信爆她私下認了「說過頭」

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

中國人赴日喊卡　恐損失2.2兆日圓

中國人赴日喊卡　恐損失2.2兆日圓

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

關鍵字：

台灣有事中日關係日中關係

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

嬤行動不便只能在門口　店員1動作暖哭網

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

台積電洩密？前工程師：非常棘手

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

美股3大指數開高走高　台積電ADR漲1.52%

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

明再探12℃　下波變天時間曝

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議

更多

最夯影音

更多
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面