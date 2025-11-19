中國國企員工日本行全取消！「台灣有事」衝擊　旅遊警示升級

▲一名客戶向日本某旅行社的員工表示「我不去日本了」，作為取消行程通知的一部分（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

香港《南華早報》報導，日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」後，中日緊張關係持續升溫，並未出現緩和跡象。消息指出，多名中國國企員工近期被要求取消原本計劃前往日本的旅遊行程，即使先前已獲公司批准。

湖北武漢一家國企的工程師透露，他原定11月底前往大阪度假，出國計畫早在10月就獲核准，但18日接到公司行政部門來電，被要求取消行程。雖然旅行社退還了機票與住宿費，但簽證費無法退回。這名工程師表示，他可能將假期改為中國境內旅遊。

北京一家公立醫院的男護士也遇到類似狀況。他11月初申請前往日本，但在中國文旅部發布日本旅遊警示後，主管要求他取消週末出發的行程。這名月薪約人民幣4000元的護士透過國外線上平台預訂的機票與住宿，多數費用無法退款，使他面臨經濟損失。他坦言，若擅自前往日本風險太高。

▲中日緊張升級。（圖／路透）



另一位北京國營科研機構員工同樣被迫推遲12月日本之旅。雖然主管未明確禁止，但實際上等於否決了他的申請。幸運的是，他訂的機票可退款，飯店費用也全額退回，但簽證因素仍可能阻礙出國。

近期在中國短影音平台「小紅書」上，有不少用戶分享，黨政機關已要求員工取消日本行。高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反應後，中方建議公民避免赴日旅行，多家旅行社暫停日本行程銷售，中國航空公司也宣布年底前前往日本的機票可全額退款。在此之前，由於日圓貶值，日本旅遊對中國遊客吸引力大增，赴日旅遊人數一直維持高水平。