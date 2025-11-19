　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中日緊張升級！福建艦入列不到2週　首次實兵訓練全程曝光

▲福建號首次海上實兵訓練。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

▲福建號首次海上實兵訓練。（圖／翻攝自微博／人民海軍）

記者楊庭蒝／綜合報導

中日關係因領土及軍事議題持續緊繃之際，中國第三艘航空母艦「福建艦」近日首次在入列後展開海上實兵訓練，並高調釋出艦載戰機彈射起飛與降落畫面。這支由福建艦領航的航母編隊返回三亞軍港後，引發外界關注「交付即具戰力」的軍事訊號。

據多家陸媒報導，福建艦此次率同延安艦、通遼艦等多艘艦艇，在海上完成多科目訓練，包括編隊航行、艦機聯合搜救，以及艦載機密集的彈射起飛與著艦課目。殲35、殲15T、殲15DT、空警600等多型固定翼軍機在艦上依序完成多架次操作，外界認為顯示電磁彈射系統與甲板作業流程已進入穩定測試階段。

報導指出，艦機聯合搜救課目中，編隊指揮所下達特情後，海空兵力迅速協同，完成救援程序，旨在驗證編隊於突發狀況下的應對效率。福建艦官兵則在不同戰位同步運作，進行艦載機轉運、起降保障與特情處置，相關流程在訓練中逐步成熟。

外界特別注意到，殲15DT首度公開出現在福建艦甲板並完成彈射與回收。軍事專家分析，這意味福建艦的「航母五件套」包括隱形艦載戰機、多用途重型艦載機、固定翼預警機、電子戰機與反潛直升機，以上已可同時上艦運作，初步具備制空、制海、對陸攻擊、偵察預警與電子對抗等綜合作戰能力。

福建艦今年11月5日正式在三亞入列，舷號「18」，為中國第一艘使用電磁彈射系統的航空母艦。北京方面強調，本次海上訓練屬既定計畫，目的在於提升部隊維護國家主權和安全利益的能力。

值得注意的是，福建艦的動作與中國近期在黃海密集發布實彈射擊警告同步。海事部門從17日起接連公布多處海域封控訊息，並宣布18日至25日再進行為期8天的實彈射擊。雖然區域距離日本尚有一段距離，但在中日關係緊繃背景下，引發外界連串解讀。

軍事評論員宋忠平指出，黃海方向的演訓「針對性非常明顯，就是朝向日本」，認為北京藉由福建艦高調亮相及連續性軍演，意在強化 deterrence（威懾）訊號，在東亞局勢敏感的當下更顯外溢效果。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝
台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手
耳鼻喉科將改名！　衛福部：還是可以看感冒
LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中日緊張升級！福建艦入列不到2週　首次實兵訓練全程曝光

實兵實裝應援重要目標　333旅戰備偵巡深化戰場經營

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

中日緊張升級！福建艦入列不到2週　首次實兵訓練全程曝光

實兵實裝應援重要目標　333旅戰備偵巡深化戰場經營

台積電老將傳帶走2奈米機密　國科會最新回應：難靠單一員工複製

青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯

狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

中日緊張升級！福建艦入列不到2週　首次實兵訓練全程曝光

台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

東京聽奧桌球再傳佳績　中華隊兩面銅牌進帳

香港船東協會成立　保賠業者：不影響國際保賠協會會員業務

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

【視角盲區害命】台中物流車「絕命右轉」 機車雙載被輾1死1傷

軍武熱門新聞

333旅戰備偵巡深化戰場經營

3D列印渦噴發動機為導彈供新動力

殲-20首度證實攜帶空地武器

四川艦火力網堪稱全球兩棲艦之最

左營軍港擴建可停萬噸美艦影響漁民生計

美派2款先進戰機赴菲警告中國

72年了！美軍二戰巡洋艦殘骸尋獲

新一代戰機研發啟動　有匿蹤功能

美軍F-35A首次在馬赫谷低空演練

馮世寬：遼寧艦穿台海已成常態

殲-20交付現場畫面再曝光

聯邦立法放寬退伍軍人職訓補助

中科院參與伊斯坦堡防衛展

陸駐地海拔4000米氧氣通單兵床頭

更多熱門

相關新聞

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

陸男囂張用「冥幣在淺草寺求籤」…慘遭同胞嗆

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」的相關言論，引起中日關係緊張。一名中國網紅疑似看準這波時事，刻意到淺草寺求籤時，使用「冥幣」，更直呼「日本人的籤是求不了中國人的幸福」，並將過程拍成影片放在網路上博流量，反遭網友一面抨擊，更酸他此舉不但失禮，還恐離報應不遠了。

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

49.1萬張飛日本機票取消！陸專家嚇：從未見過

中國郵輪突取消「沖繩行程」！遊客無法下船

中國郵輪突取消「沖繩行程」！遊客無法下船

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

薛劍嗆斬高市　薛瑞福：這種人沒資格任公職

吉本興業2天後上海演出急喊卡

吉本興業2天後上海演出急喊卡

關鍵字：

福建艦航母訓練軍事威懾中日關係黃海演習

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面