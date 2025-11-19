中日緊張升級！福建艦入列不到2週　首次實兵訓練全程曝光

▲福建號首次海上實兵訓練。（圖／翻攝自微博／人民海軍）



記者楊庭蒝／綜合報導

中日關係因領土及軍事議題持續緊繃之際，中國第三艘航空母艦「福建艦」近日首次在入列後展開海上實兵訓練，並高調釋出艦載戰機彈射起飛與降落畫面。這支由福建艦領航的航母編隊返回三亞軍港後，引發外界關注「交付即具戰力」的軍事訊號。

據多家陸媒報導，福建艦此次率同延安艦、通遼艦等多艘艦艇，在海上完成多科目訓練，包括編隊航行、艦機聯合搜救，以及艦載機密集的彈射起飛與著艦課目。殲35、殲15T、殲15DT、空警600等多型固定翼軍機在艦上依序完成多架次操作，外界認為顯示電磁彈射系統與甲板作業流程已進入穩定測試階段。

報導指出，艦機聯合搜救課目中，編隊指揮所下達特情後，海空兵力迅速協同，完成救援程序，旨在驗證編隊於突發狀況下的應對效率。福建艦官兵則在不同戰位同步運作，進行艦載機轉運、起降保障與特情處置，相關流程在訓練中逐步成熟。

外界特別注意到，殲15DT首度公開出現在福建艦甲板並完成彈射與回收。軍事專家分析，這意味福建艦的「航母五件套」包括隱形艦載戰機、多用途重型艦載機、固定翼預警機、電子戰機與反潛直升機，以上已可同時上艦運作，初步具備制空、制海、對陸攻擊、偵察預警與電子對抗等綜合作戰能力。

福建艦今年11月5日正式在三亞入列，舷號「18」，為中國第一艘使用電磁彈射系統的航空母艦。北京方面強調，本次海上訓練屬既定計畫，目的在於提升部隊維護國家主權和安全利益的能力。

值得注意的是，福建艦的動作與中國近期在黃海密集發布實彈射擊警告同步。海事部門從17日起接連公布多處海域封控訊息，並宣布18日至25日再進行為期8天的實彈射擊。雖然區域距離日本尚有一段距離，但在中日關係緊繃背景下，引發外界連串解讀。

軍事評論員宋忠平指出，黃海方向的演訓「針對性非常明顯，就是朝向日本」，認為北京藉由福建艦高調亮相及連續性軍演，意在強化 deterrence（威懾）訊號，在東亞局勢敏感的當下更顯外溢效果。