地方 地方焦點

扶輪社關懷植物人　捐贈設備助創世台東院提升照護品質

▲扶輪社捐贈設備助創世台東院提升照護品質。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲扶輪社捐贈設備助創世台東院提升照護品質。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

秉持服務社會及關懷弱勢的精神，國際扶輪3510地區台東分區五個扶輪社——台東扶輪社、台東西區扶輪社、台東東區扶輪社、台東東海岸扶輪社及台東東北扶輪社——與松泰藥師藥局於11月19日上午前往創世基金會台東院，陪伴院民慶生、關懷植物人家庭，並捐贈照護設備及安養經費，為台東地區長期照護服務注入持續動能。

台東西區扶輪社社長陳柏文表示，台東地處偏鄉，照護資源相較都會地區更為有限。此次行動希望能以實際力量支持創世台東院，使院民與家庭獲得更安心的照顧。他指出，期待社會大眾共同響應，讓愛心不斷延續，也讓照護資源更穩定。活動中，社友不僅捐贈物資與設備，也與院民互動、慶生，同步傳遞溫暖與祝福，場面溫馨感人。

創世台東院院長王玉鳳表示，長期照護是一條漫長且艱辛的旅程，感謝扶輪社與松泰藥師藥局的支持，不僅協助改善院內照護條件，也讓院民及家屬感受到力量與陪伴。她提到，創世台東院長期服務失能院民，不論日常照護、醫療輔助或心理支持，都需要社會各界的持續投入。本次捐贈不僅強化照護量能，也希望喚起更多企業與民眾共同響應，讓植物人照護服務得以永續推動。

創世基金會呼籲，社會各界若願意投入支持，可透過愛心專線（089）220-848「愛心加備」小組，或劃撥帳號 5017-3235（戶名：創世基金會，備註「愛心加備」），讓更多弱勢家庭感受到關懷。

