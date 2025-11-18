超扯！台東特教師狠虐6幼童「全身是瘀青」　校長調職加給照領

▲台東國山國小驚傳虐童案，校長被調職後竟仍支領校長加給。（圖／記者楊晨東翻攝）



記者楊晨東／台東報導

台東縣議會18日總質詢時，議員林參天針對關山國小虐童事件延伸的薪資與人事爭議提出質疑。林參天指出，原關山國小校長在事件後已調任至教育處，已不再擔任校長職務，卻仍時續領取校長加給，他要求縣府提供相關薪資表，以釐清加給核發是否依法辦理，並質疑此情況可能涉及不當利益、貪汙或偽造文書，直言：「這不是貪瀆，那什麼是貪瀆？」

台東縣關山國小學前特幼班今年1月爆出特教老師施暴特教幼兒園學生，6名學童慘遭毒手，校方還提供非事發時段的監視器畫面試圖隱瞞，台東地檢署調查確認共有6名學童受害，縣政府調查後，認定教師及特教助理員違反《幼兒教育及照顧法》，遭處以6萬到60萬元不等罰鍰，且終身不得再從事教保相關服務工作。而該校校長作為機構負責人，也因督導失職，遭處6萬元罰鍰，並被調職，沒想到竟被議員發現，還在照領校長津貼。

▲台東縣議員林參天質疑校長調任後仍領加給。（圖／記者楊晨東翻攝）

針對外界關切，教育處回應表示，表示先前之所以稱「沒有溢領」，是因為相關加給金額已被教育處追回。教育處長蔡美瑤說明，由於校方與教育處皆是首次遇到校長仍具職務編制、但已被調離職務的情況，學校基於慣例仍依原規定撥付加給；後續教育處正式發文認定校長已無實質領導職責，因此主動追回相關溢領金額。

林參天則強調，公部門在敏感人事與薪資制度上必須維持透明一致的標準，以維護政府公信力，並要求縣府儘速釐清相關責任與行政程序是否合規。