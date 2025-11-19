共軍「攻台3時間點」曝　美國會：2027只是準備非開戰

▲美國會點出中國可能入侵台灣的3個潛在時間點為2027年、2035年與2049年。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中角力持續升溫，美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）18日發布2025年度報告，點出中國可能入侵台灣的3個潛在時間點為2027年、2035年與2049年。不過，多名美方專家指出，「2027攻台」並非具體日期，而是解放軍能力建設的目標年。

根據報告內容，美國情報單位評估，中國國家主席習近平已指示人民解放軍在2027年前具備攻台能力，但這並不代表會在當年動武。報告指出，2027年對中方具有象徵意義，那一年是解放軍建軍100週年，習近平曾宣示要在該年前實現「機械化、資訊化與智能化」的現代化軍事目標。

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）也表示，習近平的命令是「做好準備」，而非「發動戰爭」。他強調，習近平希望解放軍具備相關能力，並非設定具體開戰時間，「中國更傾向以非武力方式取得勝利，但從其言行可看出，意圖相當明顯。」

報告進一步指出，2035年被視為第二個潛在時點。北京預計在該年前完成軍事現代化，同時完成通往台灣的高速鐵路建設。北京曾宣布要打造「多維度一體化交通網絡」，甚至宣稱福建沿海高速鐵路的啟用，讓「連接台灣的高鐵」在技術上可行。不過，由於台灣政府早已明確拒絕該計畫，分析認為要讓這項構想成真，前提是中國「完全掌控台灣」。

至於2049年，則被視為第三個關鍵節點，因為那一年是中華人民共和國建國百年。習近平多次強調，要在2049年前完成「中華民族偉大復興」，而「統一台灣」被列為這一目標的核心部分。報告指出，北京明確將統一視為實現民族復興的必要條件。

值得注意的是，報告同時引述美方官員與情報資料指出，北京從未公開設定「奪台期限」。習近平在2023年與當時美國總統拜登會晤時，也否認有任何2027或2035年的具體攻台計畫。

不過，他曾兩度強調「台灣問題不應一代一代傳下去」，外界普遍解讀為他有意在其任內或一生之內「解決台灣問題」。

薛瑞福最後強調，無論時間表如何，「中國的戰略意圖不難看出」，北京正透過軍事現代化與政治滲透多管齊下，為實現統一鋪路，而這對台海穩定與印太安全都構成長期挑戰。