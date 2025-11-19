少女郵輪上離奇失蹤！　員工打掃驚見「遺體裹毯塞床底」

▲嘉年華地平線號（Carnival Horizon）郵輪。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州一名18歲啦啦隊少女，與家人登上嘉年華地平線號（Carnival Horizon）郵輪進行6天加勒比海旅程，卻在旅途中離奇死亡。更令人震驚的是，她被找到時竟被塞在床底下，全身裹著毯子，外層還壓著救生衣。

根據《紐約郵報》報導，死者凱普納（Anna Kepner）7日被發現在艙房身亡；然而，官方對死因始終語帶保留，連家屬也苦等不到明確說法。消息人士透露，房務員當天上午約11時進入客艙打掃時，驚見凱普納的遺體被藏在床底，層層包覆的狀態讓人不寒而慄。

Father of cheerleader found dead on a Carnival Cruise has ‘no idea’ how she died: ‘The FBI hasn’t shared anything’ https://t.co/slvibPuNVL pic.twitter.com/5vHZM6MapM — New York Post (@nypost) November 13, 2025

家屬回憶，前一晚吃晚餐時，凱普納曾說自己「身體不舒服」，便先行返回房間休息。隔天早上大家準備吃早餐時，遲遲不見她現身，以為她還在睡，沒想到完全聯絡不上。家人焦急在這艘可載近4000名旅客的大型郵輪上四處尋找，卻始終沒有她的蹤影。

直到房務員推門進房清潔，才意外揭開這起死亡事件。發現遺體後，船方立即改變航向，直奔佛羅里達州邁阿密港（Port of Miami）。

根據邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）法醫資料，凱普納的死亡時間記錄為11日上午11時17分，但死因依舊未明。由於案件發生在國際海域，目前由美國聯邦調查局（FBI）接手調查。

凱普納生前是體操選手、啦啦隊員，她也剛完成加入軍隊的資格測驗。她的父親受訪時心碎表示，他們至今仍毫無頭緒，「我完全不知道現在到底怎麼回事，只能靜靜等待答案。」