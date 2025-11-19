　
美國再推對台軍售！雷神獲217億合約　2031年交付NASAMS系統

▲美國將提供烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS） 。（圖／翻攝推特）

▲美國先前也曾提供烏克蘭「國家先進防空系統」（NASAMS） 。（圖／翻攝推特）

記者張方瑀／綜合報導

繼美國國務院13日核准提供台灣價值3億3000萬美元的戰機維修零件後，美國戰爭部再於18日宣布，雷神公司（Raytheon）獲得一項總額近7億美元（約新台幣218億元）的合約，將負責為台灣提供「國家先進地對空防空飛彈系統」相關裝備，預計2031年完成交付。

根據《中央社》報導，美國戰爭部公告，這筆金額達6億9894萬美元的合約，將由美國陸軍合約管理指揮部（U.S. Army Contracting Command）承辦，執行經費來自2026會計年度的對台軍售資金，合約預計於2031年2月28日全數完成。

「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）是台灣近年強化空防的重要項目。國防部指出，面對中共在台海周邊頻繁的軍事活動，美方供售的NASAMS具備自動化偵蒐、火力分配指管與情資整合等能力，並在俄烏戰爭中經過實戰驗證，能大幅提升國軍防空作戰效能。

此外，NASAMS將搭配兩型新式雷達換裝，以提高目標偵獲率並增強抗干擾性能。國防部表示，這項系統可與國軍現役中、長程防空部隊靈活搭配部署，形成多層次防空火網，強化國土防禦。

根據台灣2026年度國防預算書，原列為「機密預算」的NASAMS計畫已轉為公開，總金額約新台幣357億元，執行期自2024年至2030年，內容涵蓋雷達、發射系統、教育訓練與接裝前置作業等。不過，具體採購數量及細節仍屬機密，未對外揭露。

空軍在預算說明中強調，面對中共飛彈與空中威脅，為保護空軍基地、海軍港口及雷達站等固定目標，有必要建立具機動性、火力分配與指揮管制整合能力的防空系統，形成重層攔截火網，有效維護關鍵設施安全。

11/17 全台詐欺最新數據

對台軍售美國雷神防空系統軍武國際軍武台灣軍武NASAMS

