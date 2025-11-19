川普重返白宮以來新低！　最新民調支持度跌至38%

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普最新支持度跌至38％，創下重返白宮以來新低。路透社／易普索（Ipsos）民調顯示，民眾對他處理高物價的方式不滿，也不認同他對已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關調查的態度；同時，他在共和黨內的支持也開始鬆動。

路透報導，這項4天全國性網路民調於17日結束，川普較11月初再跌2個百分點。調查訪問1017名成年人，誤差約3個百分點。川普今年1月展開第二任期時支持度為47％，如今的38％已逼近他第一任期最低點33％，也接近前總統拜登（Joe Biden）任內的最低35％。

調查期間，共和黨掌控的眾議院通過法案，要求司法部公開艾普斯坦相關檔案。川普先前反對數月，並因此遭盟友葛林（Marjorie Taylor Greene）不滿，但在國會準備自行推動前，他於16日突然改口支持。

儘管川普曾歷經多次法律與政治危機，他在共和黨選民間長期保持穩固支持，但最新民調顯示黨內支持度降至82％，低於本月稍早的87％。

高物價問題則為拖累支持度的主因。共和黨策略師海伊（Doug Heye）指出，「一切都是物價問題，民眾走進超市就震驚於花費。」僅26％民眾認為川普管理生活成本得宜，較本月稍早的29％下降；65％不滿意他的表現，其中包含三分之一共和黨選民。

美國通膨自川普上任以來仍高於歷史平均，9月CPI年增3％，而就業市場轉弱也加深民怨。川普主打的進口關稅政策被部分經濟學者認為推升物價，他上周因此調降咖啡、牛肉、香蕉等商品關稅，試圖回應不滿。

隨著明年期中選舉將至，川普疲弱的民調恐讓共和黨面臨更大壓力，但民調也顯示，選民普遍仍認為共和黨的經濟路線優於民主黨。